Lysandre Nadeau et Claude Bégin écrivent un livre pour enfants

L’influenceuse Lysandre Nadeau et l’auteur-compositeur-interprète Claude Bégin, qui viennent de devenir parents d’un petit garçon, publieront un bouquin destiné aux bébés.

Le projet est «très avancé», a laissé savoir le couple lors du dernier épisode du podcast Sexe oral. «Il manque juste les images, mais les premiers croquis sont faits», a précisé Lysandre Nadeau. Le livre d’une dizaine de pages sera d’ailleurs illustré par l’artiste Jade Lachine.

L’histoire mettra en scène des animaux et fera référence au fils de Lysandre et Claude, Blaise. «C’est beaucoup de trucs reliés à nous. C’est des petits clins d’œil à des gens autour de nous, a laissé savoir la nouvelle maman. Tout ce qu’il y a dans le livre, c’est par rapport à lui [Blaise]. Il va pouvoir lire ça plus tard et reconnaître des gens autour de lui.»

La date de publication de l’ouvrage n’a pas encore été dévoilée.

Lysandre Nadeau, qui cumule plus de 440 000 abonnés sur Instagram et 420 000 abonnés sur YouTube, a accouché de son premier bébé en février.