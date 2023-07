Le critique de cinéma Marc-André Lussier n’est plus

Il était son «plus important critique de cinéma des vingt dernières années», a indiqué le journal La Presse, dans un article hommage, lundi. Le journaliste Marc-André Lussier, qui était arrivé dans les bureaux du quotidien montréalais à la fin des années 1970, s’est éteint à l’âge de 63 ans.

Il a été découvert sans vie à son domicile vendredi. L’homme avait récemment subi une intervention chirurgicale au niveau du cœur.

Le quotidien La Presse, qui a déclaré être «en deuil», a évoqué «un ami, un compagnon de travail, un travailleur acharné qui n’a jamais compté ses heures». Marc-André Lussier est également décrit comme «un amoureux plus grand que nature du septième art».

Ce spécialiste du monde des longs métrages était le plus ancien employé du journal. Il a couvert au cours de sa longue carrière les plus grands festivals de cinéma de la planète, dont celui de Cannes, auquel il avait assisté quelques semaines plus tôt.

Auteur de plusieurs œuvres traitant du cinéma, Marc-André Lussier a notamment eu l’opportunité de rencontrer des pointures du grand écran, comme le réalisateur et acteur américain Woody Allen.

M. Lussier, qui dans sa jeunesse avait poursuivi une carrière de chanteur, avait fait son entrée au journal La Presse par le service de publicité, avant de couvrir les arts dès l’année 2000.

Face à l’annonce de son décès, les marques de sympathie n’ont pas tardé à affluer sur les réseaux sociaux. L’Office national du film du Canada a indiqué que «ce fût un honneur pour nos équipes de le côtoyer tout au long de sa carrière».

Une triste nouvelle. 😢

L'#ONF présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Marc-André Lussier, ainsi qu'à ses collègues chez @LP_LaPresse. Ce fut un grand plaisir et un honneur pour nos équipes de le côtoyer tout au long de sa carrière. https://t.co/7Eh8AAzxmZ — Office national du film du Canada (@onf) July 3, 2023