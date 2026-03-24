Honoré Beaugrand, auteur de «La chasse-galerie», désigné personnage historique

L’auteur et ancien maire Honoré Beaugrand, célèbre auteur de La chasse-galerie, est officiellement désigné personnage historique du Québec. Le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, en a fait l’annonce mardi.

Honoré Beaugrand intègre ainsi officiellement le patrimoine culturel du Québec. Cette reconnaissance met en lumière l’impact significatif de Beaugrand sur le paysage culturel québécois, tant par ses contributions littéraires que politiques.

Il est notamment connu pour son recueil La Chasse-galerie, légendes canadiennes, qui consigne des légendes et contes afin de préserver le folklore québécois. Son œuvre phare, La Chasse-galerie, raconte l’histoire d’un groupe de bûcherons de la vallée de la Gatineau rejoignant leurs proches à bord de canots volants le soir du réveillon.

Le comte, dont les origines remontent à bien avant l’auteur, est devenu le récit folklorique le plus connu et le plus reproduit du Québec sous la plume d’Honoré Beaugrand. Il a été transformé en roman par plusieurs auteurs, dont Michel Tremblay. Plusieurs musiciens allant de Claude Dubois à Éric Lapointe en passant par la Bottine souriante ont intégré le comte à leurs chansons. L’oeuvre a aussi été adaptée au cinéma par Frédéric Back (1981), puis par Jean-Philippe Duval (2016).

Honoré Beaugrand, journaliste et politicien

Né le 24 mars 1848 dans la paroisse Saint-Joseph-de-Lanoraie, Honoré Beaugrand a débuté sa carrière dans le journalisme au sein des journaux francophones de la Nouvelle-Angleterre. En 1879, il fonde le quotidien La Patrie, où il milite pour des causes progressistes telles que l’école obligatoire gratuite, le suffrage universel et la laïcité.

Honoré Beaugrand

Beaugrand devient maire de Montréal de 1885 à 1887. Durant son mandat, il doit faire face à des crises majeures, notamment l’épidémie de variole et les manifestations contre la pendaison de Louis Riel.

Une reconnaissance symbolique

La désignation d’Honoré Beaugrand comme personnage historique par le ministre Lacombe s’inscrit dans une démarche visant à valoriser et perpétuer le souvenir de figures importantes de l’histoire du Québec. Cette annonce revêt un caractère symbolique particulier, l’année 2026 marquant le 120e anniversaire de son décès.

La désignation vise à encourager la mise en valeur de l’oeuvre d’Honoré Beaugrand. Elle n’est toutefois pas en soi accompagnée de fonds ou d’autres efforts de la part du gouvernement.

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