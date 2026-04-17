Le Journal d’Aurélie Laflamme fête ses 20 ans avec une édition spéciale

La série littéraire Le Journal d’Aurélie Laflamme, écrite par India Desjardins, célèbre son 20e anniversaire avec une réédition spéciale.

Depuis la sortie du premier tome en 2006, cette œuvre est devenue un pilier de la littérature jeunesse au Québec et à connun un succès international. Pour marquer cet anniversaire, les neuf livres de la série sont réédités avec de nouvelles couvertures redessinées par l’illustratrice originale, Josée Tellier.

Une réédition pour les nostalgiques et les nouveaux lecteurs

Les quatre premiers tomes de cette nouvelle édition seront disponibles dès le 13 mai, avec des couvertures stylisées et des dimensions plus grandes. Les cinq tomes suivants seront publiés dans les mois à venir. Cette collection spéciale vise à séduire à la fois les lecteurs nostalgiques et une nouvelle génération, indique la maison d’édition Les Éditions de l’Homme.

Depuis sa création, Le Journal d’Aurélie Laflamme a été vendu à plus de 2,5 millions d’exemplaires et traduit dans cinq langues. En plus des livres, deux adaptations cinématographiques ont vu le jour en 2010 et 2015.

«En 2006, lorsque j’ai lancé les deux premiers tomes, jamais je ne pensais qu’on m’en parlerait encore en 2026», confie l’auteure India Desjardins. «J’aime dire que ce sont “ des romans d’époque ”. J’ai laissé toutes les références culturelles telles quelles (ou presque !) dans les rééditions, même si certaines semblent datées. Ça nous permet constater que les émotions adolescentes restent toujours les mêmes, malgré le temps qui passe.»

Les rééditions des quatre premiers tomes, soit Extraterrestre… ou presque, Sur le point de craquer, Un été chez ma grand-mère et Le monde à l’envers, seront disponibles le 13 mai. Les trois suivants arriveront en librairie le 5 août. Les rééditions des trois derniers tomes arriveront en librairie le 28 octobre.

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