Les Spice Girls à nouveau réunies pour célébrer le Pride Month

Avis aux fans du girls band le plus célèbre de la planète ! Les Spice Girls se sont récemment réunies pour une cause qui leur tient à coeur, et qu’elles défendent depuis le milieu des années 1990 : la fierté. À l’occasion du Pride Month, Victoria Beckham a fait appel à ses anciennes acolytes pour mettre à l’honneur sa nouvelle collection créée au profit de l’Albert Kennedy Trust qui accompagne les jeunes LGBTQ+ au Royaume-Uni.

Si elles n’apparaissent désormais que très rarement ensemble, les Spice Girls n’hésitent pas à se réunir lorsqu’il s’agit de soutenir une bonne cause. C’est exactement ce que les fans ont pu observer en ce mois de juin, consacré aux marches des fiertés. Comme de nombreuses marques de mode, la créatrice Victoria Beckham a présenté sa nouvelle collection Pride, composée d’un T-shirt et d’une petite pochette sur lesquels apparaissent en lettres arc-en-ciel les mots «Proud and wannabe your lover», en référence au célèbre titre du groupe sorti en 1996.

Pour mettre en avant cette nouvelle collection, Posh Spice a fait appel à Melanie Chisholm, Melanie Brown, Geri Halliwell et Emma Bunton. Les cinq ex-membres du girls band ont chacune posé avec le T-shirt de cette capsule, le portant tour à tour avec un jean, une jupe, ou un jogging pour mettre l’accent sur leur propre style. Un montage, qui a récolté plus d’un million de vues en quelques heures seulement, et qui était accompagné d’un message de Victoria Beckham.



«A mes yeux, la fierté est une célébration d’être complètement soi-même et le T-shirt de cette année en est un rappel. Les Spice Girls ont vraiment soutenu l’acceptation de soi et des autres, le fait d’être gentil, de s’amuser et de vivre votre meilleure vie ! La communauté LGBTQ+ est si proche de mon cœur et je suis si fier de soutenir ‘Pride 2021’ avec les filles», a commenté la créatrice britannique.

La collection est proposée sur l’e-shop de Victoria Beckham . Il faut compter 90 euros pour le T-shirt, et 110 euros pour la pochette. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’Albert Kennedy Trust, qui oeuvre au quotidien pour aider les jeunes LGBQT+ sans abri au Royaume-Uni.