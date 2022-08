Avec «Consolation», Pomme offre une épaule pour pleurer 

Après des années de pandémie qui ont été difficiles pour plusieurs, l’auteure-compositrice-interprète française Pomme veut offrir du réconfort aux femmes de sa vie, à son public, mais aussi à elle-même. Avec Consolation, son troisième album, qui paraîtra le 26 août, elle prête une épaule musicale sur laquelle se reposer.

Si son précédent album, Les Failles, se concentrait sur «ce qui ne va pas» dans sa vie, avec des chansons plus sombres relatant ses anxiétés, Claire Pommet, dite Pomme, a voulu aller dans une tout autre direction pour ce nouvel opus.

«En tant qu’adulte, j’aspire à être bien, dit-elle d’emblée à Métro, en entrevue. Je cherchais les consolations à toutes ces choses que j’avais exposées à tout le monde [dans Les Failles] et je les ai trouvées dans des personnes autour de moi à qui j’ai écrit des chansons sous forme de lettres.»

Son talent d’auteure n’est plus à prouver. Sur ce troisième disque, elle propose une fois de plus des paroles qui touchent droit au cœur, avec la possibilité de transformer une peine en quelque chose d’adoucissant autant pour elle que son public.

«L’écriture de ces chansons-là a été vraiment consolante. Ça a été une source de réconfort. Chaque fois que j’écrivais une chanson, j’étais toujours plus apaisée après l’écriture qu’avant», confie-t-elle.

Collectivement, je me suis rendu compte qu’on avait besoin de consolation et qu’on ne mettait pas beaucoup en valeur la consolation. On cherche beaucoup de solutions à des problèmes, mais on oublie parfois de se consoler. Pomme

Consoler les femmes de sa vie

Le titre de l’album, Consolation, est d’abord venu à Pomme un matin de février 2021, alors qu’elle était à l’île d’Orléans et qu’elle venait de terminer l’écriture de sa chanson Nelly, un hommage touchant à l’écrivaine québécoise disparue Nelly Arcan.

Après avoir découvert l’œuvre et la vie de Nelly Arcan au début de l’an dernier, la chanteuse a vécu un «énorme choc artistique». Marquée par la fin de vie tragique de l’autrice, elle a eu besoin de consolation, ce qu’elle a pu trouver dans l’écriture de sa chanson.

«Typiquement, c’était une situation qui n’avait pas de solution, malheureusement. J’avais besoin de réconfort et j’avais besoin de sentir que ce n’était pas vain, que son œuvre et son histoire avaient un but», explique celle qui s’est récemment mariée à l’autrice-compositrice-interprète Safia Nolin.

Le vidéoclip de la chanson Nelly de Pomme

Nelly Arcan est loin d’être la seule à qui Pomme dédie une chanson sur ce nouvel album.

On y trouve en effet des titres inspirés des femmes qui l’ont façonnée, comme sa mère et ses amies, ou encore l’auteure-compositrice-interprète française Barbara dans B. et l’héroïne japonaise Chihiro du film d’animation éponyme sur La Rivière.

«Tout ça, ça rentrait à la fois dans le thème de la consolation et dans l’envie de célébrer autour de moi les figures féminines inspirantes. Et Nelly Arcan en fait partie parce que, moi, j’ai toujours eu des liens avec des personnes que je n’avais jamais rencontrées. Je me suis toujours sentie proche d’artistes sans jamais leur avoir parlé ou les avoir connus», explique-t-elle.

Selon Pomme, «l’ultime chanson de consolation» de son album est Septembre, qui s’adresse à une de ses meilleures amies à la santé mentale fragile. «Ça parle de vouloir être là pour quelqu’un, d’amitié pure et profonde et de dealer avec la santé mentale de ses amies dans une époque où c’est hyper dur d’avoir une santé mentale stable», souligne-t-elle.

Touche électro-organique

Or, il n’y a rien de plus apaisant que la nature, dit-on.

Pour la Française qui navigue entre les deux côtés de l’Atlantique, c’est l’hiver québécois «aux températures violentes» qu’elle préfère. Consolation a d’ailleurs été enregistré en grande partie lors de la saison froide dans la municipalité de Saint-Zénon, au Québec.

Tout en restant proche de la folk minimaliste à laquelle elle nous a habitué.e.s, avec des chansons seule à la guitare, Pomme explore aussi des sons plus électros et synthétiques, notamment sur Bleu, B. et Allo.

Pour la coréalisation de l’album, elle a fait appel à l’artiste Flavien Berger, dont la spécialité est de faire de la musique électronique expérimentale à partir de sons organiques. «On a enregistré beaucoup de bruits de pierres qu’on lançait sur la glace dans un lac, des bruits de la ville. C’était une introduction parfaite pour moi à la musique plus électronique, parce que ça me ressemble», précise-t-elle.

Crédit: Lian Benoit/Gracieuseté