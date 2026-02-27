27e édition: Montréal en Lumière en cinq temps

Se gaver de bonne bouffe et de culture et jouer dehors pour mieux affronter les dernières semaines de l’hiver, voilà la réjouissante invitation de Montréal en Lumière, dont la 27e édition s’apprête à embraser le centre-ville de la métropole, du 27 février au 7 mars.

Quels sont les points forts à retenir de l’abondante programmation du festival, qui, comme toujours, nous en mettra autant plein la vue que les papilles? Maurin Auxéméry, directeur programmation, événements culturels et festivals chez Spectra, qui chapeaute l’événement, détaille quelques incontournables.

Pour l’entièreté de la programmation, on consulte le site Web officiel de Montréal en Lumière.

Les têtes d’affiche

Dans le volet spectacles, un beau bassin «d’artistes locaux établis», dixit Maurin Auxéméry – et surtout de grands noms de l’heure, ajouterons-nous – fera vibrer le Quartier des Spectacles dans les prochains jours, gracieuseté de Montréal en Lumière.

C’est à ce happening montréalais que le rappeur Loud a choisi de «baptiser» son nouvel album, Douze sur douze, dévoilé à la fin 2025 (Vendredi 27 février, MTELUS). On prévoit foule pour la prestation de la reine du récent Gala de l’ADISQ, Lou-Adriane Cassidy (Vendredi 6 mars, MTELUS). Louis-Jean Cormier (Samedi 7 mars, MTELUS), y fera également escale dans le sillon de sa tournée Les Entretoits, dans laquelle il revisite «des chansons des autres réinventées à [sa] façon», annonçait-il l’an dernier. Cormier en a déjà ému plusieurs avec sa relecture de Tu m’aimes-tu, de Richard Desjardins, ce qui laisse présager de bien beaux moments en salle.

Loud aux Francos.

Robert Robert, The Brooks, Mike Clay, The Barr Brothers, Feu! Chatterton et Sloan investiront également d’autres scènes de Montréal en Lumière (Club Soda, Le Balcon, O Patro Vys, Studio TD) dans la prochaine semaine.

«J’aimerais aussi attirer l’attention sur le spectacle d’une troupe de danse qui s’appelle (LA)HORDE, qui, je pense, sera l’un des plus marquants de Montréal en Lumière. C’est en collaboration avec Danse Danse, qui a eu la brillante idée d’inviter le Ballet national de Marseille. C’est un projet de danse contemporaine, post-moderne, un peu hip-hop, qui épouse les tendances TikTok; c’est un mélange de genres, et ça sera un vrai gros délire, probablement époustouflant!», fantasme à voix haute Maurin Auxéméry. Les 18 interprètes de (LA)HORDE prendront ainsi possession du Théâtre Maisonneuve, du 28 février au 7 mars.

Soirées DJ

Les amateurs de musique électronique ont de quoi se déhancher allègrement cette année à Montréal en Lumière, qui propose «une programmation de DJs plus grosse que jamais, des DJs qui sont sur les circuits internationaux», selon Maurin Auxéméry.

Celui-ci cite notamment la présence du «chevalier des temps modernes», le Français Perceval, qui marie rythmes techno et codes de l’imaginaire médiéval, et qui avait causé un tabac aux Francos de Montréal 2025. À surveiller le vendredi 27 février. Qualité Motel et Austin Millz figurent parmi les autres fiertés de Monsieur Auxéméry au chapitre des planchers de danse.

Volet gourmand

Entamé depuis le 20 février, le volet gourmand de Montréal en Lumière fait déjà saliver les foodies, qu’ils soient assis à l’une des 80 tables participantes à la fête (90 invités prestigieux provenant de 17 pays sont de la partie pour transformer momentanément Montréal en «capitale gastronomique mondial») ou devant leurs écrans, à zieuter les storys de leurs amis qui ont le privilège de s’y régaler.

Le traditionnel jumelage restaurant-chef (Bivouac X Anora Lia Collier, Bar Saint-Denis X Martin Picard, Leméac X Patrice Demers, Park X Stefan Heilemann, Rosélys X Arnaud Marchand et tant d’autres) et les menus concepts (cuisine japonaise à l’ITHQ, les Brunchs en Lumière) sont bien sûr de retour.

Au Village Gourmand, dont l’objectif demeure de «rendre la gastronomie accessible à tous», des visages renommés du monde de la cuisine partagent leurs connaissances lors de séances gratuites et conviviales. On mitonnera, entre autres, des gnocchis à la ricotta avec l’équipe de Pastamalfi, des bagels protéinés à l’air fryer avec Alexandra Diaz, des sushis véganes avec MJ Guertin, un ravioli avec Pasquale Vari et un risotto avec Davide Rizzardi.

Le directeur programmation lorgne particulièrement vers l’attraction Frèloca – Duel Gourmand (dès le 27 février), qui consiste en un concours entre jeunes cuisiniers, «probablement les futurs grands chefs de Montréal». «On amène un peu le genre de concours télévisés que les gens aiment bien, comme MasterChef ou Les Chefs! Notre but, c’est de le présenter live, dans le Village gourmand, comme une émission de télé dans la vraie vie.»

La Nuit Blanche

Que serait Montréal en Lumière sans son emblématique Nuit blanche, qui tiendra pour une 23e année les festivaliers éveillés du samedi 28 février au dimanche 1er mars?

Enfilez vos vêtements les plus chauds, avalez quelques tasses de café et baladez-vous dans les parcours élaborés par la panoplie d’institutions culturelles montréalaises participantes. Musées, théâtres, salles de spectacles, cinémas, Place des Arts, Maison de Radio-Canada et Espace pour la vie ne sont que quelques-unes des adresses qui seront ouvertes toute la nuit durant (ou, du moins, jusqu’à très tard!) avec une programmation spéciale pensée pour l’occasion. Consultez le nuitblanchemtl.com ou l’application mobile de Montréal en Lumière pour planifier votre itinéraire.

«À la Salle Bourgie, il y aura [le multi-instrumentiste et compositeur] Cédric Dind-Lavoie qui va performer. Le collectif Moonshine va reprendre d’assaut le MTELUS pour une troisième année, avec diffusion live sur ICI MUSIQUE et Nicolas Ouellet à l’animation», note Maurin Auxéméry à titre d’exemples.

«On encourage les festivaliers à être curieux, à ouvrir l’application et à se laisser balader…»

Site extérieur

Il y aura encore beaucoup à voir et à faire sur le site extérieur de Montréal en Lumière, qui représente un terrain de jeu en soi: Grande Roue, sentier de patin, installation lumineuse LUMINO et son œuvre interactive de vidéoprojections Le coffre à jouets dégivré, petit train avec à son bord les mascottes de Télé-Québec, marionnettes et jeux géants, spectacles ambulants, ateliers multidisciplinaires… Le Quartier des Spectacles sera constamment animé.

Maurin Auxéméry s’enthousiasme pour l’activité d’initiation DJ IGLOO LOOP, dans l’igloo du site extérieur. «Le Loop est une école de DJ montréalaise qui s’adresse aux gens de 12 ans et plus. Depuis quelques années, à Montréal en Lumière, on présente quelques-uns des académiciens du Loop. Ils viennent offrir des DJ sets pour montrer ce qu’ils ont appris pendant l’année. On retrouve des DJs en herbe de 13 ou 14 ans jusqu’à 18 ans. Et dans l’igloo, il y aura cinq ou six stations, où les gens pourront voir comment ça se passe avec les machines, les différents boutons, et découvrir l’univers des DJs.»

Enfin, une dernière suggestion: si vous percevez une fibre artistique chez vos écoliers en semaine de relâche, sachez qu’un rendez-vous créatif gratuit leur est spécialement réservé, du 2 au 5 mars, en après-midi.

«On a approché l’École nationale de la chanson [de Granby, NDLR] pour faire un atelier d’écriture pour les enfants de 12 à 17 ans. C’est un événement gratuit, qui a lieu au deuxième étage de la Maison du Festival. Deux artistes professionnels de l’École, à savoir Antoine Corriveau et Virginie B., vont amener les participants à écrire une chanson», résume Maurin Auxéméry.