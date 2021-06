Le festival Fantasia s’offre une première de «The Suicide Squad» en préouverture

Le festival International de films Fantasia s’offre une première de choix pour la préouverture de sa 25e édition avec le prochain gros morceau des films DC Comics, The Suicide Squad. Le film sera présenté en primeur lors d’une soirée évènement au Cinéma Impérial le 4 août prochain. Le festival Fantasia annonce également une nouvelle vague de films pour sa programmation 2021.

Réalisé par James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie), The Suicide Squad fera la part belle aux supers-vilains de l’univers DC dans un film qui s’annonce détonnant. Les fans de la franchise retrouveront notamment Margot Robbit dans le rôle de Harley Quinn, mais aussi d’autres têtes d’affiches comme Idris Elba, Jared Leto ou la star iconique du catch, John Cena.

En plus de cette préouverture, c’est le film québécois de zombies Brain Freeze réalisé par Julien Knafo et coscénarisé par l’écrivain Jean Barbe, qui aura l’honneur d’ouvrir cette 25e édition, en première mondiale le 5 août.



Le festival profite de l’occasion pour annoncer également de nouveaux titres qui s’ajoutent à sa programmation de ce 25e anniversaire. Les amateurs du cinéma de genre pourront notamment déguster de nombreux films issus de la programmation de l’édition 2021 du festival Sundance dont We’re All Going to the World’s Fair de Jane Schoenbrun, la comédie belge Mother Schmukers de Lenny et Harpo Gruit, le film d’action Prisoners of the Ghostland du réalisateur japonais Sion Sono avec Nicolas Cage. Mais aussi Dreams On Fire du québécois Philippe McKie, The Beta Test de Jim Cummings et PJ McGabe, la comédie d’horreur belge Hotel Poseidon de Stefan Lemous, un film d’animation Poupelle of Chimney Town de Yusuke Hirota ou encore le film québécois Maria. Le festival proposera également le documentaire sur le cinéma d’horreur de Kier-La Janisse, Woodlands Dark and Days Bewitched: A History of Folk, qui a remporté le prix du public à l’édition 2021 de South by Southwest.



La liste complète des films déjà annoncés est à retrouver sur le site du festival, qui annoncera sa programmation complète ainsi que l’ouverture de la billetterie au courant du mois de juillet. Le festival Fantasia se déroulera du 5 au 25 août.