«Fast and Furious 9» démarre en trombe au box-office nord-américain

Ode aux grosses cylindrées, le film Fast and Furious 9 a bénéficié d’un démarrage sur les chapeaux de roues en se plaçant en tête du box-office en Amérique du Nord ce week-end, tandis que l’horrifique Sans un bruit 2 poursuivait son bon parcours.

Dixième opus de la saga Fast and Furious, le long-métrage où s’enchaînent des courses-poursuites spectaculaires, réunit à nouveau les acteurs Vin Diesel, qui campe un mordu de vitesse et de voitures de sport, et Michelle Rodriguez, sa femme à l’écran.

Pour son premier week-end d’exploitation, le film d’action a réalisé 70 millions de dollars (86,3 M$ CAD) de recettes dans les salles des États-Unis et du Canada de vendredi à dimanche, selon les chiffres provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



C’est le plus gros démarrage dans les salles obscures depuis le début de la pandémie aux États-Unis selon les médias spécialisés Deadline et Variety.



Fast and Furious 9 surpasse ainsi de loin le film d’horreur Sans un bruit 2, réalisé par John Krasinski, qui continue sur sa lancée avec 6,2 millions de dollars (7,6M$ CAD) de recettes, portant son total à plus de 136 millions (167,6 M$ CAD)en cinq semaines à l’affiche.



Autre suite, la comédie Hitman et Bodyguard 2 se place, malgré des critiques catastrophiques, à la troisième marche du podium avec 4,9 millions de dollars (6M$ CAD), et 26 millions (32M$ CAD) en deux semaines.



Le film pour enfants Pierre Lapin 2 et ses petits rongeurs le suivent de très près et arrivent en quatrième position avec un peu moins de 4,9 millions de dollars (6M$ CAD) et quelque 29 millions de dollars (35,7M$ CAD) en trois semaines en salles.



Cruella, avec Emma Stone dans le rôle-titre, a engrangé de son côté 3,7 millions de dollars (4,5M$ CAD) et 71 millions de dollars (87,5M$ CAD) en cinq semaines, ce qui lui confère la cinquième place du classement.



Parmi les dix meilleurs scores, on retrouve également:

6 – Conjuring 3: sous l’emprise du diable: 2,9 millions de dollars (3,5M$ CAD) et 59 millions (72,7M$ CAD) en 4 semaines d’exploitation

7 – D’où l’on vient: 2,2 millions de dollars (2,7M$ CAD) et 24 millions (29,5M$ CAD) en 3 semaines

8 – Spirit: L’Indomptable: 1 million dollars (1,2M$ CAD) et 16 million (19,7M$ CAD) en 4 semaines

9 – 12 Mighty Orphans: 591 000 dollars(728 000$ CAD) et 2,3 millions (2,8M$ CAD) en 3 semaines

10 – Nobody: 560 000 dollars (690 000$ CAD) et 27 millions (33,2M$ CAD) en 14 semaines