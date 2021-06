«Nadia, Butterfly» de Pascal Plante s’offre Mubi et une sortie française

Le film de Pascal Plante Nadia, Butterfly prend son envol à l’international avec une sortie française ainsi qu’une visibilité accrue avec son acquisition par la plateforme MUBI.

Deuxième long-métrage du réalisateur québécois, Nadia, Butterfly relate la quête intérieure et le mal-être d’une nageuse olympique (Katherine Savard) qui s’apprête à disputer sa dernière compétition après avoir vécu une vie dédiée à son sport.

Sorti en septembre 2020 en pleine pandémie, le film avait toutefois su rencontrer son public alors que les salles étaient encore ouvertes et avait reçu des critiques positives. Cette sortie estivale internationale tombe à pic alors que les Jeux olympiques de Tokyo doivent débuter le 23 juillet.

Sélectionné l’année dernière par le Festival de Cannes pour sa 73e édition, Nadia, Butterfly et son équipe n’avait pas pu briller à cause de la pandémie et de l’annulation des festivités. La direction du Festival a tenu néanmoins à honorer les réalisateur·rices sélectionnés l’an passé «en les invitant à venir vivre l’effervescence de la Croisette».

«Déjà que le Festival de Cannes avait été chic de souligner les films nommés de leur édition fantôme de 2020 – ce qui a propulsé notre film vers des confins inespérés – leur classe vient une fois de plus d’être prouvée avec cette invitation pour la présente édition ! J’espère pouvoir les remercier de vive voix, et je souhaite ardemment rencontrer et échanger avec les autres cinéastes de cette cuvée particulière, puisqu’ils ont sans doute vécu une année pandémique tout aussi surréaliste que la mienne!» Pascal Plante, réalisateur

Pascal Plante et la productrice Dominique Dussault profiteront de cette escale cannoise pour promouvoir le film à l’occasion de la sortie française prévue pour le 4 août. Le film a également été vendu en Australie, en Israël ou encore en Amérique latine.

«Nous sommes si heureux de pouvoir enfin accompagner le film à l’international. Nous nous sentons extrêmement privilégiés de pouvoir vivre ce moment et avons très hâte de le présenter au public français.» Dominique Dussault, productrice

En plus de ses sorties sur plusieurs territoires, Nadia Butterfly pourra profiter de sa présence prochaine dès le 1er juillet et pour une période de 30 jours sur la plateforme numérique des cinéphiles MUBI. Le long-métrage pourra ainsi être vu par les spectateurs américains et dans d’autres pays où le film n’a pas encore été vendu.

Une aubaine pour le film de Pascal Plante qui se réjouit de cette annonce: «MUBI est une plateforme à laquelle je suis abonné depuis de nombreuses années: elle a été un instrument déterminant dans le développement de ma cinéphilie. L’inclusion de Nadia, Butterfly dans leur catalogue sélect m’est donc très spéciale! Et avec les Olympiques fin-juillet… quel bon timing! Je suis particulièrement excité que le film soit vu par cette communauté passionnée et curieuse, habituée aux propositions singulières. Je tiens également à féliciter chaleureusement Katerine Savard, vedette de mon film et très grande athlète qui s’est sélectionnée pour les prochains Jeux. Elle pourra enfin continuer à vivre son rêve.»