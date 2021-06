7e ciel: on craque pour «Bloc 2000», «In the Heights», «Werewolves Within»…

Les journalistes de Métro vous livrent leur sept coups de cœur culturels de la semaine dont l’album Bloc 2000 de Jay Jay, les film In the Heights et Werewolves Within et d’autres.

Bloc 2000 de Jay Jay

Oui, la voix que vous entendez rapper, chanter et hurler sur ce mini-album est bien celle d’un enfant. Du haut de ses 12 ans, Jay Jay nous parle avec poésie et lucidité de sa réalité de fils d’immigrant au HLM Saint-Pie X de Limoilou, à Québec. Sur la mélodique Jeanine, il s’adresse à sa mère : «J’espère que ma musique pourra te faire vivre/Maman je pars faire du rap, j’ai un combat à livrer.»Son assurance et la maîtrise de son flow épatent. Le jeune artiste rappe avec mordant, modulant habilement sa voix au fil des sept titres. Pas étonnant que le vétéran Souldia l’ait pris sous son aile et que des rappeurs de la trempe de Tizzo et Shreez collaborent à ce premier effort du jeune prodige. Un talent à surveiller!

Marie-Lise Rousseau

In the Heights

Voilà tout ce qu’on attend d’une bonne comédie musicale : un récit émouvant, des chansons accrocheuses, une énergie contagieuse, des rires et des larmes. Adapté de la pièce de Lin-Manuel Miranda (Hamilton) par Jon Chu, In the Heights nous transporte dans le quartier Washington Heights à New York. D’emblée, on s’attache aux habitants du coin, dont Usnavi (charismatique Anthony Ramos), commerçant qui rêve de rentrer dans sa République dominicaine natale. Tout en célébrant la vibrante communauté latino-américaine, ce film fait réfléchir sur le rêve et l’espoir.

En salles

Marie-Lise Rousseau

Werewolves Within

Adaptation du jeu vidéo d’Ubisoft lui-même librement inspiré du jeu de société Les Loups-garous de Thiercelieux, Werewolves Within sonne comme la comédie horrifique de ce début d’été. Entre Knives Out et Shaun of The Dead, WW est un whodunit qui met en scène une ribambelle de personnages déjantés dans une auberge isolée en pleine tempête, où plane une créature mystérieuse… S’il semble classique dans sa réalisation, le film de Josh Ruben surprend dans sa résolution et son humour terrifiant.

En salles dès aujourd’hui

Martin Nolibé

Pas dire

Et si la fin de l’histoire était en fait le début? Baptiste Thery-Guilbert sème la confusion : «On peut lire Pas dire en commençant par le début du livre ou par la fin». Pris dans une distorsion du temps, on se demande ce qui se passe. On sait qu’on est à Paris, quand le sida tuait beaucoup, et que le narrateur est englué dans une relation toxique. Pour le reste, seul l’aboutissement de cette expérience intrigante le dira!

Chez Annika Parance Éditeur

Amélie Revert

Kinda Strange de Gayance

Après avoir sorti les excellents Fruta Gogia, edit de la chanson de Gal Costa, et Ritmo en collaboration avec Dapapa, Gayance continue de faire vibrernotre bel été avec son exquise house. Extrait de son premier EP Not Toning Down à paraître cet automne, Kinda Strange est plutôt du genre UK Garage. Pour l’occasion, l’artiste montréalaise a travaillé avec l’autrice-compositrice-interprète Kayta qu’on entend sur le vocal mix. À noter qu’une version instrumentale de la chanson existe aussi.

Sur les plateformes d’écoute

Amélie Revert

Don’t Worry, the Doors Will Open

La documentariste Oksana Karpovych embarque sa caméra dans les elektrychkas, ces trains archaïques qui relient la capitale ukrainienne Kiev à sa banlieue. À bord, nous rencontrons les passagers de ces vestiges de l’URSS où, entassés, ils suffoquent l’été et gèlent l’hiver. C’est donc le portrait d’un pays pris entre l’Europe et la Russie, le présent et le passé, où la guerre du Donbass sévit et l’ombre de Tchernobyl plane encore, que la cinéaste brosse avec brio.

Le 25 juin au Livart X Cinéma Public

Amélie Revert

Amour sur le disque (Partie 1) de Bandit Voyage

«La vie est simple, la vie est claire». Le duo suisse formé des musiciens Anissa Cadelli et Robin Girod nous enchante avec l’énergie de son nouvel EP. Du franc-parler de Catherine Ringer puissance 1 000, comme dans le titre génial Ma Mère, à la vibe des Limiñanas, Bandit Voyage nous emmène très loin vers des cieux musicaux métissés et uniques, parfois jazzy, parfois eighties, teintés d’oud et de vocodeur. Énorme coup de cœur pour la ballade Douceur Dure.

Sur les plateformes d’écoute

Amélie Revert

