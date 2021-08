Sur vos écrans…«Le Chevalier Vert», «Annette», «L’Arrivée» et d’autres

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films Le Chevalier Vert, Annette, L’Arrivée et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Annette

(3)

Comédie musicale française réalisée par Léos Carax

Mettant en vedette Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg.

C’est quoi ? À Los Angeles, un humoriste au sommet de sa carrière et une cantatrice française de renommée mondiale vivent une crise conjugale, peu après la naissance de leur premier bébé, une fille qui possède les prodigieux talents vocaux de sa mère.

C’est comment ? Les frères Mael, du groupe Sparks, ont imaginé et mis en chansons ce récit d’amour tragique, qui illustre un cas saisissant de masculinité toxique. Les idées visuelles foisonnent dans la réalisation de Léos Carax (HOLY MOTORS). La performance riche et captivante d’Adam Driver éclipse celle de Marion Cotillard, néanmoins gracieuse.

En salle

L’Arrivée (Arrival)

(3)

Drame de science-fiction américain réalisé par Denis Villeneuve

Mettant en vedette Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker.

C’est quoi ? Une linguiste et un mathématicien sont mandatés par l’armée américaine pour établir le contact avec les passagers d’immenses ovnis de forme oblongue, apparus dans douze lieux différents du globe.

C’est comment ? Denis Villeneuve (DUNE) exploite le plein sens du mot universel dans cette variation philosophique et onirique sur la rencontre de l’Autre, à prendre comme une invitation à la communication, par les idées et la parole, dans un monde plus prompt à réagir qu’à réfléchir. Au nombre des lignes de force, signalons la composition brillante d’Amy Adams.

Samedi 20h sur ARTV

Le Chevalier Vert (Green Knight, The)

(2)

Drame fantastique américain réalisé par David Lowery

Mettant en vedette Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton.

C’est quoi ? À la cour de Camelot, Gauvain, neveu du vieillissant roi Arthur, se porte volontaire pour relever le terrifiant défi de Noël du mystérieux Chevalier vert. Une épreuve en deux temps, au cours de laquelle le jeune aspirant chevalier apprend à mieux se connaître.

C’est comment ? Deux semaines après le décalé KAAMELOTT – PREMIER VOLET, sort en salles une autre illustration de la légende arthurienne, celle-là tirée d’un poème anonyme du XIVe siècle, adapté de manière personnelle et puissante par David Lowery (THE GHOST STORY). Les fulgurances visuelles sont légion, au fil d’un récit initiatique empreint de mysticisme.

En salle

Croisière dans la jungle (Jungle Cruise)

(5)

Comédie d’aventures américaine réalisée par Jaume Collet-Serra

Mettant en vedette Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jack Whitehall.

C’est quoi ? En 1916, une biologiste anglaise et son frère descendent le fleuve Amazone sur le rafiot d’un marin crâneur, à la recherche d’un arbre aux vertus curatives légendaires. Un prince allemand, qui convoite cette découverte, les suit à bord de son sous-marin.

C’est comment ? Inspiré, comme PIRATES OF THE CARIBBEAN, d’un manège de Disneyland, JUNGLE CRUISE se révèle poussif et en panne d’originalité. L’incrustation dans l’image d’un jaguar de synthèse laisse à désirer et les péripéties font davantage bailler qu’émerveiller. Il y a en revanche une belle complicité entre Emily Blunt et Dwayne Johnson.

En salle et sur Disney +

For Madmen only – The stories of Del Close

(3)

Documentaire américain réalisé par Heather Ross.

C’est quoi ? Gourou de la comédie américaine, Del Close a influencé des dizaines d’humoristes et d’acteurs (dont Robin Williams, Bill Murray, Mike Myers et Tina Fey), tout en restant lui-même largement méconnu.

C’est comment ? Ce portrait complexe d’un génie comique torturé mélange habilement témoignages, archives et reconstitutions dramatiques. Les interventions drôles et décapantes de plusieurs humoristes de renom font de cet OVNI un »must » absolu pour les amateurs de comédie.

En vidéo sur demande

Lorelei

(4)

Drame américain réalisé par Sabrina Doyle

Mettant en vedette Pablo Schreiber, Jena Malone, Amelia Borgerding.

C’est quoi ? À sa sortie de prison, un ouvrier fonde une famille avec son amour d’adolescence, une femme de chambre de motel qui avait renoncé à son rêve de nageuse olympique après être tombée accidentellement enceinte du premier de ses trois enfants.

C’est comment ? Bien que longuet, bavard et non exempt de clichés, ce premier long métrage de Sabrina Doyle propose une histoire d’amour et de rédemption juste et touchante, portée avec sincérité et émotion par les deux vedettes. Privilégiant un traitement réaliste, la mise en scène ménage de jolis flashs poétiques sur le thème de l’eau.

En vidéo sur demande