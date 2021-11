Sur vos écrans… «The French Dispatch», «Kung Fu Panda 2», «Une dernière nuit à Soho»…

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films The French Dispatch, Kung Fu Panda 2, Une dernière nuit à Soho et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Une dernière nuit à Soho (Last Night in Soho)

(4)

Drame d’horreur britannique réalisé par Edgar Wright

Mettant en vedette Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith.

C’est quoi ? Locataire d’une chambre dans une vieille demeure londonienne, une étudiante en design de mode a des visions de l’ancienne occupante qui, dans les années 1960, a vu ses rêves de chanteuse contrariés par sa rencontre avec un souteneur.

C’est comment ? Entre nostalgie et désillusion, cette flamboyante lettre d’amour à la musique et à la mode des années 1960 est portée par une Thomasin McKenzie (JOJO RABBIT) investie. Abordant pour une fois l’horreur à l’état pur, le réalisateur de SHAUN OF THE DEAD forge un climat terrifiant efficace, atténué toutefois par quelques développements prévisibles.

En salle

Éternels (Eternals)

(5)

Drame fantastique américain réalisé par Chloé Zhao

Mettant en vedette Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden.

C’est quoi ? Membres d’une race extraterrestre vivant cachée sur notre planète depuis des millénaires, les Éternels ont sept jours pour se regrouper afin d’affronter les monstrueux Déviants, les plus anciens ennemis de l’Humanité.

C’est comment ? Plombé par une mythologie fastidieuse et alambiquée, ce 26e film de l’univers cinématographique Marvel apparait bien-pensant et désincarné. Avec en prime une distribution embrassant la diversité, quoiqu’efficace. Malgré quelques modestes touches personnelles, la réalisation de l’oscarisée Chloé Zhao (NOMADLAND) s’avère formatée.

En salle

The French Dispatch

(4)

Comédie fantaisiste américaine réalisée par Wes Anderson

Mettant en vedette Bill Murray, Benicio Del Toro, Adrien Brody.

C’est quoi ? À la mort du rédacteur en chef d’un magazine américain distingué, publié dans la petite ville française d’Ennui-sur-Blasé, les employés se remémorent le passé glorieux de leur publication, à la lumière de trois des articles les plus marquants du défunt.

C’est comment ? Cet hommage affectueux aux journalistes du « New Yorker » permet à Wes Anderson (THE GRAND BUDAPEST HOTEL) le genre de réinvention ludique éblouissante dont il a le secret. Or, si la mise en scène est d’une maîtrise époustouflante, le scénario déçoit, avec ses trois histoires de valeurs variables. Et la distribution quatre étoiles est inégalement exploitée.

En salle

The Harder They Fall

(4)

Western américain réalisé par Jeymes Samuel

Mettant en vedette Jonathan Majors, Regina King, Zazie Beetz.

C’est quoi ? Réputé pour voler les voleurs de banque avec sa bande de hors-la-loi, Nat Love s’empare d’un butin destiné à son ennemi juré, Rufus Buck, ignorant que ce dernier vient d’être libéré de prison grâce à sa complice, la tenancière de bar Trudy Smith.

C’est comment ? Divers héros noirs du XIXe siècle américain se croisent artificiellement dans cet afro-western musclé, où les Blancs ne font que de la figuration. Un révisionnisme féministe de bon aloi transparaît dans la solide distribution et la mise en scène efficace, bien que parfois maniérée, de l’homme-orchestre anglais Jeymes Samuel.

Sur Netflix

Kung Fu Panda 2

(3)

Film d’animation américain réalisé par Jennifer Yuh.

C’est quoi ? Avec l’aide de ses compagnons, un panda adepte de kung fu combat un paon mégalomane qui entend prendre le contrôle de la Chine. Découvrant dans la foulée qu’il a été adopté, le courageux guerrier tente du même coup de percer le mystère de ses origines.

C’est comment ? Voici l’un de ces cas trop rares où la suite surpasse l’original. Fort d’un scénario bien troussé aux enjeux plus complexes et variés, ce second volet des aventures du panda obèse est relevé par une illustration sophistiquée, d’une folle créativité. En outre, le rythme est trépidant et les performances vocales vont du très efficace au savoureux.

Samedi 18h sur YTV

Un triomphe

(4)

Comédie dramatique français réalisée par Emmanuel Courcol

Mettant en vedette Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho.

C’est quoi ? Sans emploi depuis trois ans, un acteur obtient un contrat d’animateur d’atelier d’art dramatique en milieu carcéral. Avec cinq détenus, il se lance le défi de monter en six mois « En attendant Godot » de Samuel Beckett, en prévision d’une représentation dans un théâtre de la ville.

C’est comment ? L’acteur et réalisateur Emmanuel Courcol a transposé dans la France contemporaine un fait vécu survenu en Suède en 1985. Bien que connue, sa pertinente réflexion sur la rédemption par l’art est mise en scène avec sobriété. Elle s’appuie sur les prestations convaincantes de comédiens bien dirigés.

En salle