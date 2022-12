Jeu vidéo: la date de sortie de «Meet Your Maker» dévoilée  

Le studio montréalais à l’origine du jeu vidéo d’horreur Dead by Daylight a annoncé la date de sortie de son prochain jeu, Meet Your Maker, lors de la cérémonie des Game Awards qui s’est tenue à Los Angeles, ce jeudi.

La nouvelle proposition de Behaviour Interactive, flirtant cette fois-ci davantage avec la science-fiction que l’horreur, est décrite comme un jeu de construction et de pillage postapocalyptique à la première personne où chaque niveau est conçu par et pour les joueur.euse.s.

Sa sortie est prévue pour le 4 avril 2023 sur Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

«Le principe du jeu consiste à créer et à infiltrer des niveaux autonomes appelés Avant-postes, peut-on lire dans un communiqué de l’entreprise québécoise. Les joueurs passeront d’un rôle à l’autre en concevant des avant-postes labyrinthiques remplis de pièges et de gardes, puis en se préparant pour des combats effrénés et méthodiques en attaquant les créations des autres joueurs.»

Behaviour Interactive a également profité de la cérémonie des Game Awards pour présenter une nouvelle bande-annonce de Meet Your Maker

«Nous sommes impatients de mettre Meet Your Maker entre les mains de nos joueurs et d’être épatés par leur créativité et leur ingéniosité lorsqu’ils construiront leurs propres Avant-postes, vivront l’émotion des pillages et s’approprieront le jeu en avril 2023», a déclaré le directeur créatif de Meet Your Maker, Ash Pannell, lors de la cérémonie.

Les joueur.euse.s intéressé.e.s peuvent s’inscrire dès maintenant afin de pouvoir expérimenter une version bêta du jeu qui sera disponible à l’hiver 2023 sur Steam.

Gracieuseté, Behaviour Interactive

En plus du jeu Dead by Daylight, comptant aujourd’hui plus de 50 millions de joueur.euse.s dans le monde, l’entreprise qui célèbre sa 30e année d’existence a participé au développement de grands titres de l’industrie comme Assassin’s Creed et Call of Duty.