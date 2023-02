La série «Nuit blanche» est réanimée

La distribution de la série «Nuit blanche», qui avait pris fin sur les ondes d’ICI Télé de Radio-Canada après une saison. Séries Plus et Prime Video ont repris le flambeau et diffuseront la deuxième saison.

La série dramatique à suspense Nuit blanche, qui avait pris fin prématurément après une seule saison sur les ondes de Radio-Canada, est réanimée par Séries Plus et Prime Video pour une deuxième saison.

Les deux diffuseurs se sont associés afin de présenter la suite de la saga familiale articulée autour de la mort (ou plutôt… du meurtre!) de Louise «Loulou» Hébert, une femme à la tête d’un empire de cosmétiques incarnée par France Castel, qui reprendra son rôle.

Signée Julie Hivon (Alertes), la première saison de Nuit blanche se déroule sur deux trames temporelles: l’une au présent, où l’on suit principalement Charlotte (Valérie Blais), Marlène (Marilyse Bourke) et Lucas (Jean-Philippe Perras), les enfants adultes de la défunte, et l’autre durant les années 1970, alors que la jeune Louise (Rose-Marie Perreault) se voit séparée de son amoureux, le militant politique Vincent (Antoine Pilon), et fait la rencontre déterminante d’Aidrian (Nico Racicot), son futur mécène.

La seconde saison de Nuit blanche, dont le tournage débutera l’été prochain, se déclinera de nouveau en une trame au présent et l’une au passé. Celle-ci plongera l’auditoire dans les années 1980, indique-t-on par voie de communiqué. Les autres membres de la distribution seront annoncés ultérieurement.

«C’est un cadeau de savoir que nos amis de Prime Video et de Séries Plus partagent notre amour pour Nuit blanche», déclare Nicola Merola, président de Pixcom, qui produit la série. «L’autrice Julie Hivon et tous les membres de l’équipe sont plus qu’emballés de replonger dans la vie de Loulou et de sa famille.»

La deuxième saison — tout aussi truffée de soupçons et d’intrigues, promet la production — sera diffusée à la télévision sur Séries Plus et sur la plateforme Prime Video (qui offrira également la première saison).

La série sera tournée de nouveau au Québec et fait partie des investissements consacrés aux contenus francophones des productions canadiennes Amazon Original de Prime Video.

Louise (Rose-Marie Perreault), Aidrian (Nico Racicot) et Clémence (Élodie Grenier) dans une scène se déroulant dans les années 1970. Photo : Radio-Canada/ICI Télé

Raisons de la fin précoce

La scénariste Julie Hivon, également derrière le concept de Nuit blanche, avait imaginé la série comme une trilogie, les deuxième et troisième saisons devant se dérouler respectivement dans les années 1980 et 1990, avait écrit Radio-Canada au moment d’annoncer la fin abrupte de la série.

«Pour l’instant, nous nous concentrons sur la deuxième saison et sommes ravis de ramener tous ces personnages à la vie pour les téléspectateurs», a répondu par courriel une porte-parole de Séries Plus et de Prime Video à Métro, qui se demandait si la scénariste avait toujours l’intention d’échelonner son histoire sur trois saisons ou s’il était question de s’en tenir à deux pour le moment.

Lorsque la première saison de Nuit blanche s’est conclue, Radio-Canada ainsi que Pixcom avaient souligné comme entraves à la poursuite de la production la difficulté à ramener l’intrigue sur deux saisons plutôt que trois, des raisons pécuniaires ainsi que des problèmes d’horaires.

La qualité de la série n’était toutefois pas en cause, avait fait savoir la directrice générale de la télévision de Radio-Canada, Dany Meloul.