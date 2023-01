«Complètement lycée» adaptée en France

La série parodique « Complètement lycée », qui met notamment en vedette Katherine Levac, Rosalie Vaillancourt, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Pierre-Luc Lafontaine et Patrick Emmanuel Abellard, sera adaptée en France.

La délirante série parodique Complètement lycée, conçue par les humoristes Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais, cartonne à l’international! La comédie, qui pastiche les émissions américaines mélodramatiques pour ados des années 2000, sera adaptée en France, a annoncé Productions J.

La boîte, qui produit Complètement lycée en collaboration avec Bell Média, a signé avec une figure de proue européenne de la production, Newen Studios, la même société qui a adapté la télésérie Un gars une fille de Guy A. Lepage dans l’Hexagone.

S’abandonnant à un concept déjanté, les comédien.ne.s de Complètement lycée jouent d’abord en anglais, puis se doublent en français international… en veillant à ce que le doublage ne soit pas tout à fait synchronisé avec les mots.

Rosalie Vaillancourt, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Katherine Levac, Patrick Emmanuel Abellard, Vincent Kim, Antoine Pilon, Pierre-Luc Lafontaine et Nahéma Ricci, qui incarnent en tête de file les lycéen.ne.s de l’école New Garden Hills Valley, interprètent avec toute l’exubérance requise les émotions extrêmes de leurs personnages, qui reprennent les clichés de séries à la One Tree Hill, connue sous le titre Les frères Scott en traduction française.

«Je suis tellement fière que les Français aient compris la grandiosité de l’idée!», a déclaré avec humour Rosalie Vaillancourt dans un communiqué. «Et même si jamais rien ne remplacera mon jeu exceptionnel, je suis contente de savoir que des comédiens de France vont pouvoir s’amuser autant que j’ai pu m’amuser à faire ce projet. Je leur souhaite de faire un tabac, les nazes!»

«Les gens de toutes les générations “se marrent et s’éclatent la tronche” devant cette comédie fantasque, délicieusement absurde et innovante», ajoute la productrice Julie Snyder, qui salue les acteur.trice.s de la série, «qui se sont abandonné.e.s dans la proposition».

Rosalie Vaillancourt et Patrick Emmanuel Abellard dans une scène de Complètement lycée. Photo : Noovo

Série maintes fois primée

En 2022, le rôle d’Allie Thomson, présidente du lycée qui veut y rétablir la justice, a valu à son interprète, Rosalie Vaillancourt, le Prix Dior de la révélation au prestigieux festival international Canneseries.

«Nous n’avons pas eu à solliciter de rencontres. C’est complètement fou comment, après la victoire de Rosalie, tout est allé très vite», a fait savoir dans le même communiqué la productrice Marie-Pier Gaudreault, selon qui «tout s’est réglé sur la Croisette, juste après la montée des marches».

L’humoriste, qui a donné naissance à son premier enfant en 2021, a également été récompensée pour ce rôle phare de Complètement lycée au plus récent Gala des prix Gémeaux, remportant la statuette du meilleur premier rôle pour une émission médias numériques — comédie. Son partenaire de jeu Antoine Pilon — que l’on connaît pour des rôles tant dramatiques qu’humoristiques — s’est pour sa part vu décerner, dans cette même catégorie, le prix du meilleur rôle de soutien pour le tourmenté Ryder. Il s’agissait de son premier Gémeaux en carrière.

Complètement lycée a également décroché deux nouvelles nominations pas plus tard qu’aujourd’hui. Elle est effectivement citée pour texte de l’année: série télé ou web humoristique ainsi que pour série web humoristique de l’année au prochain Gala les Olivier, où Pierre-Yves Roy-Desmarais part favori.

La série a remporté d’autres grands honneurs l’an passé, soit le prix de la meilleure websérie aux Rendez-vous Québec Cinéma ainsi que le prix Coup de cœur du jury au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue.

Les textes de Charles-Alex Durand, Sandrine Viger-Beaulieu et Alec Pronovost leur ont aussi valu le prix du meilleur scénario au Marseille Web Fest.

Complètement lycée est diffusée sur les ondes de Noovo le mercredi, à 19h30. Elle est également offerte sur la plateforme Crave et sur noovo.ca.