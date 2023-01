Gala Les Olivier: Pierre-Yves Roy-Desmarais part (encore!) favori

Pour une deuxième année consécutive, Pierre-Yves Roy-Desmarais est l’humoriste qui récolte le plus de nominations en vue du Gala Les Olivier, présenté à l’antenne de Radio-Canada le 19 mars prochain.

Après avoir mis la main sur trois statuettes l’an dernier, Pierre-Yves Roy-Desmarais pourrait repartir avec quatre prix, soit celui du numéro d’humour de l’année pour Sans montage, celui du spectacle d’humour de l’année pour Jokes chapeau maman magie piano, celui d’auteur de l’année pour un spectacle d’humour (aux côtés de ses coauteurs, Alexandre Forest et David Beaucage) et celui, très convoité, d’Olivier de l’année. Son one-man-show est également cité dans trois catégories du Gala de l’industrie de l’APIH.

Dans la course pour l’Olivier de l’année, on compte également Arnaud Soly, Mathieu Dufour, Christine Morency et Sam Breton, ce dernier étant également nommé pour le spectacle d’humour de l’année grâce à son one-man-show intitulé Au pic pis à pelle. Une belle soirée de Simon Gouache, Classique de Cathy Gauthier ainsi que Détour de Guillaume Pineault complètent les nominations dans cette catégorie.

Quant à l’Olivier de la découverte de l’année, remporté l’an dernier par Pierre-Yves Roy-Desmarais, il pourrait revenir à Pascal Cameron, Michelle Desrochers, Jean-Michel Martel, Matthieu Pepper ou Richardson Zéphir.

Pour la première fois, c’est Katherine Levac qui assurera l’animation du Gala Les Olivier, qui sera présenté à Radio-Canada le 19 mars, dès 20h. Il s’agira de la première femme à l’animation de la soirée depuis plus de 20 ans.

Pour consulter l’ensemble des nominations, c’est par ici.