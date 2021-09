Spectacles: de grandes premières pour la relève en humour

Il n’y a pas d’âge pour un premier spectacle d’humour en solo. Ces cinq populaires artistes québécois en donnent la preuve irréfutable.

La pandémie a fait du bien à Pierre-Yves Desmarais, qui s’est mis à la chanson en pondant des tubes comme Ça va mal et BFF à distance (récompensé aux Olivier). Son succès immédiat l’a même amené à participer à l’ouverture du dernier Bye Bye. La consécration continuera pour le Lavallois de 26 ans avec la présentation de son spectacle Jokes Chapeau Maman Magie Piano, qui lui permettra d’assaisonner l’existence de son humour audacieux.

Le 13 octobre à l’Olympia.

L’emblématique drag-queen révélée au grand public grâce aux téléréalités Canada’s Drag Race et Big Brother Célébrités foulera pour la première fois les scènes du Québec en solo cet automne. Place à l’humour, à la musique, au chant et à la danse avec Créature, qui ne lésinera pas sur le grand soin apporté aux coiffures, aux costumes et aux maquillages. Un spectacle d’envergure qui s’adresse à toute la famille.

Le 21 octobre à l’Olympia.

Le premier one man show d’Arnaud Soly devait se tenir en avril 2020. Mais la COVID-19 ne l’entendait pas ainsi. Pendant que tout était arrêté, l’humoriste a pu improviser sur Instagram et multiplier les hilarantes capsules de doublage. Jusqu’à obtenir le plus de nominations au dernier gala des Olivier, devenant du même coup la découverte de l’année. Aujourd’hui, il est plus que prêt pour Stand-Up, spectacle mis en scène par Fabien Cloutier.

Les 2, 3 et 4 novembre au Club Soda.

Incroyable mais vrai. Marc Messier n’a jamais offert de spectacle d’humour en solo. Pourtant, il s’agit d’une des personnalités québécoises les plus drôles des quatre dernières décennies. Pensons seulement à Broue, Les voisins, La petite vie, Les Boys et compagnie. La recrue de 74 ans sera Seul… en scène! L’occasion est belle de se remémorer sa vie en discutant notamment avec son propre ego.

Les 23 et 24 novembre au Théâtre Outremont.

Tout ce que touche Anne-Élisabeth Bossé (Les Appendices, Série noire, La femme de mon frère) se transforme en or. Deux ans après sa carte blanche à Juste pour rire, Annéli (pour les intimes) propose son premier spectacle solo. Mis en scène par Frédéric Blanchette et coécrit avec l’humoriste Suzie Bouchard, Jalouse permettra à la comédienne de 37 ans de chercher comment bien vivre à une époque où il est difficile de ne pas se comparer aux autres.

Le 24 novembre au Théâtre Maisonneuve.

