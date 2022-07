«Complètement Lycée»: Rosalie Vaillancourt voit grand 

Rosalie Vaillancourt et Patrick Emmanuel Abellard dans une scène de «Complètement lycée»

Plus d’un demi-million de visionnements et un prix à CANNESERIES plus tard, la série humoristique Complètement Lycée reviendra pour une deuxième saison, avec des épisodes plus longs diffusés au petit écran.

Si l’humoriste Rosalie Vaillancourt, à l’origine de l’idée avec son ex, Pierre-Yves Roy-Desmarais, a dû attendre plusieurs années avant d’obtenir une réponse positive, d’abord d’un producteur, puis d’un diffuseur, elle compte maintenant faire vivre les personnages du lycée New Garden Hills Valley pendant encore cinq saisons au moins.

«Je veux qu’il y ait, genre, cinq ou six saisons. Et c’est important pour moi que ça soit plus que des 10 minutes, pour faire comme les émissions pour ados. Il faut que ce soit le même format», dit-elle en entrevue avec Métro.

En effet, la deuxième saison de Complètement Lycée, dont les tournages débutent le 30 juillet prochain, comptera 10 nouveaux épisodes de 22 minutes, à l’instar des téléséries mélodramatiques pour adolescents qui y sont parodiées.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour confirmer sur quelle plateforme se retrouvera cette suite, on sait qu’elle sera diffusée au petit écran, sur une des chaînes de Bell Média.

«Ça va être carrément des formats télé, se réjouit Rosalie Vaillancourt. Ça donne vraiment place à plus de création. C’est une émission où tout se joue dans les dialogues, et il faut beaucoup de temps pour avoir des dialogues qui se tiennent et qui sont drôles.»

Au menu pour cette deuxième saison: de nouveaux personnages et beaucoup plus d’intrigues, dont plusieurs histoires d’amour.

À mon audition à l’École nationale de l’humour, j’avais 21 ans, j’étais un bébé. […] Il y a un gars qui m’a dit: ‘’Les auditions pour Degrassi, c’est de l’autre bord, ma belle’’, tellement j’avais ce casting de jeune Rosalie Vaillancourt, humoriste

Une série vendue à l’international

Par ailleurs, comme pour la précédente, la nouvelle saison de Complètement Lycée sera tournée en anglais, puis doublée en français, toujours dans le but d’imiter les voix françaises des séries américaines.

«C’est drôle que ça ne soit pas exactement [en synchronisation avec] les mots. Et ça fait en sorte que, s’il y a un avion qui passe [pendant le tournage], on n’est pas obligé d’arrêter de tourner», souligne Rosalie Vaillancourt, qui vient de donner au festival Juste pour rire ses premiers spectacles depuis son accouchement.

Mais un autre avantage du doublage qui n’est pas à négliger, c’est que ça facilite l’exportation de la série. D’ailleurs, celle-ci vient d’être vendue telle quelle à la Belgique et des pourparlers sont en cours avec des pays d’Asie.

Or, Rosalie Vaillancourt avoue qu’elle aimerait que des pays achètent son idée pour la reprendre «à leur sauce parce que c’est ça vraiment la joke». «Mettons, on pourrait le vendre en Chine. Les gens là-bas ont juste à mettre les voix des acteurs chinois par-dessus», explique l’humoriste.

Un nouveau format comique au Québec?

Si Complètement Lycée est aujourd’hui un réel succès, qui laisse sa trace au-delà des frontières québécoises. Rosalie Vaillancourt nous confie avoir attendu quatre ans avant d’obtenir une réponse positive au concept unique qu’elle présentait.

«J’ai été vraiment, vraiment, vraiment surprise quand ç’a été pris, parce que ça faisait déjà un an ou un an et demi que je n’avais pas parlé avec le producteur. Tu lances des perches, mais c’est rare que quelqu’un revienne vers toi», explique-t-elle.

Quand on lui demande si elle a l’impression d’avoir fait émerger un nouveau style comique, Rosalie Vaillancourt reste humble.

«Je ne connais pas toutes les séries au monde. Peut-être que quelqu’un ailleurs dans le monde a déjà eu cette idée. Mais une chose est claire avec les parodies: il faut toujours aller plus loin», dit celle qui s’est mérité le prix Dior de la Révélation pour son rôle d’Allie Thomson au festival international CANNESERIES à Cannes.

Complètement Lycée a également reçu le prix de la Meilleure websérie aux Rendez-vous Québec Cinéma et compte sept nominations en prévision de la prochaine édition des prix Gémeaux.

La première saison de Complètement Lycée est disponible sur Noovo.ca.