Ça va chanter jusqu’au «Zénith» dans les cabanes!

Véronique Cloutier (au centre) anime « Zénith », la nouvelle émission de variété musicale à grand déploiement d’ICI Télé, qui s’amorce ce soir en direct à 20 h. Claudia Bouvette, Félix-Antoine Tremblay, Élyse Marquis et Normand Brathwaite sont respectivement les capitaines des générations Z, X, Y et Boomers.

C’est ce soir que décolle en direct Zénith, la nouvelle émission de variété musicale à grand déploiement animée par Véronique Cloutier, sur les ondes d’ICI Télé. On vous avise sur-le-champ : il faut être au rendez-vous devant son écran ce jeudi à 20 h, car il est impossible d’écouter cette flamboyante compétition musicale en rattrapage, droits musicaux obligent.

Et des chansons, il y a en aura à profusion dans ce méga party intergénérationnel! Plus tôt cette semaine, les médias ont été conviés sur le plateau flambant neuf, créé sur mesure pour l’émission, où se produiront des artistes appartenant à quatre générations — les Boomers, les X, les Y et les Z — qui auront pour mission d’en mettre plein la vue aux générations rivales.

Le plateau flambant neuf de « Zénith ». Photo : Benoit Rousseau/Zénith Média

Les quatre capitaines de l’émission « Zénith » : Félix-Antoine Tremblay (Y), Élyse Marquis (X), Claudia Bouvette (Z) et Normand Brathwaite (Boomers). Photo : Benoit Rousseau/Zénith Média

À titre de capitaines, Normand Brathwaite (Boomers), Élyse Marquis (X), Félix-Antoine Tremblay (Y) et Claudia Bouvette (Z) ne feront pas de numéros, mais seront plutôt les porte-parole de leur génération, qui seront toutes représentées par un public en studio, le même à tous les épisodes. Chaque semaine, un.e artiste appartenant à chaque génération offrira une prestation qui sera commentée par les quatre capitaines, selon les échos reçus de leur public.

Zénith, un tout nouveau concept, devrait « remuer, éblouir et émouvoir » le public, parole de Véronique Cloutier. L’ex-animatrice de La Fureur!, qui a amorcé sa carrière en tant que VJ à MusiquePlus en 1993, souhaitait ardemment faire de nouveau un show de variété musical, a-t-elle dit aux médias.

Band en direct, chorégraphies époustouflantes, costumes flamboyants, jeux de pyrotechnie électrisants : c’est une émission grandiose que nous réserve l’animatrice! Nul doute que l’intensité des participant.e.s et l’effervescence du plateau traverseront l’écran.

L’animatrice de Zénith, Véronique Cloutier (au centre), entourée à gauche des capitaines Félix-Antoine Tremblay (Y), Élyse Marquis (X), Claudia Bouvette (Z) et Normand Brathwaite (Boomers). À droite, Johanne Blouin (Boomers), Lunou Zucchini (Z), Jean-François Breau (X) et Jason Roy Léveillée (Y) sont les quatre artistes à briser la glace jeudi soir. Photo : Benoit Rousseau/Zénith Média

Une toune pour les rallier tous.tes

Les artistes — quatre par semaine — devront choisir la chanson qui saura rallier les capitaines ainsi que les 100 personnes du public réparties par génération dans les estrades afin de présenter un numéro des plus éblouissants.

Les personnalités qui se prêteront au jeu n’ont pas besoin d’avoir enregistré d’album pour montrer de quel bois elles se chauffent derrière le micro. Les participant.e.s ont eu carte blanche pour imaginer et peaufiner leur numéro durant des semaines.

Et le public peut s’attendre à être étonné, car les artistes feront montre d’audace, n’hésitant pas à détourner les chansons de leur style initial.

« Le but, c’est de créer des anti-cast », souligne à Métro le comédien Jason Roy Léveillée, l’un des artistes à briser la glace ce soir. « Il n’y aura pas de Frank Sinatra à la Frank Sinatra; ce serait une mauvaise stratégie », affirme pour sa part Élyse Marquis au journal.

Imaginez plutôt un.e Bommer qui interpréterait du Billie Eilish à sa manière. Voilà une bonne stratégie pour transcender les générations!

Les 24 artistes qui feront un numéro à Zénith et tenteront de séduire toutes les générations. Montage fourni par Radio-Canada

Les artistes qui s’affronteront

19 janvier : Lunou Zucchini, Jason Roy Léveillée, Jean-François Breau et Johanne Blouin

26 janvier : PETiTOM, Yama Laurent, Guylaine Tanguay et Patsy Gallant

2 février : Ludovick Bourgeois, Véronique Claveau, Jonas Tomalty et Kim Richardson

9 février : Gabrielle Fontaine, Annie Villeneuve, David Savard et Martin Fontaine

16 février : Maëva Grelet, Damien Robitaille, Kathleen Fortin et Joël Legendre

23 février : Éléonore Lagacé, Matt Lang, Benoit McGinnis et Laurence Jalbert

Prise de risques

« Ce sera un grand moment pour [les artistes] de sortir de leur zone de confort et d’aller plus loin qu’eux-mêmes pensaient aller un jour », expose Félix-Antoine Tremblay devant les médias.

Félix-Antoine Tremblay, capitaine de la génération Y. Photo : Caroline Bertrand

Les changements de costumes, les affaires de dévoilement de costumes, ça me charme beaucoup. Et tout ce qui est chorégraphié et dansé. Mais ce que j’aime par-dessus tout, c’est la prise de risques. Au-delà d’une performance sans faute, je préfère une personne qui essaie quelque chose, qui va là où elle n’est pas habituée d’aller. Félix-Antoine Tremblay, capitaine de la génération Y, en entrevue avec Métro

À l’instar de l’animateur de l’émission Des idées de grandeur, Claudia Bouvette a « envie d’être déstabilisée, de [se] faire surprendre », dit-elle à Métro, emballée par cette première incursion du côté de l’animation. « Et pour avoir eu un glimpse de ce qui s’en vient, ça marche au boute! », assure-t-elle.

Car Zénith, soulignons-le, n’est pas un concours de chant! On ne braque pas les projecteurs sur les prouesses vocales, mais bien sur la prestation dans toute son ardeur.

Claudia Bouvette, capitaine de la génération Z. Photo : Benoit Rousseau/Zénith Média

« Je ne suis pas une coach vocale, le but n’est pas d’être critique; je suis la voix d’une génération qui est là avec moi en temps réel », souligne à Métro celle que l’on a connue adolescente dans la compétition musicale MixMania 2.

« Je ne suis pas chanteur, je ne suis pas musicien; je suis là comme porte-étendard de la génération Y », renchérit Félix-Antoine Tremblay. « Je donne mon avis sur ce qui m’a ému, ce qui m’a fait rire, ce qui m’a charmé des performances. Je n’ai pas de conseils à donner, je suis là pour apprécier le spectacle et dire ce que ma génération en a pensé. »

Pour un Jason Roy Léveillée, plus associé à l’écran qu’à la scène, ce sera l’occasion de faire briller une facette moins connue de ses talents artistiques : « J’aime danser! Je ne voulais pas juste chanter, je voulais faire partie des danseurs », confie-t-il à Métro.

Les règles du jeu

Au total, 24 artistes, soit 6 par génération, créeront de toutes pièces des numéros d’envergure inspirés de succès populaires toutes époques confondues — sans égard à leur propre génération.



Les 25 personnes du public par génération (qui reviendront chaque semaine afin de cultiver un sentiment d’appartenance), y compris les capitaines, noteront la prestation.



Puis, les artistes devront exécuter en rappel une prestation karaoké — sans la moindre préparation! — devant la génération qui leur aura attribué la plus basse note. Cette dernière les fera choisir parmi huit chansons.



Le party culminera avec des quarts de finale, des demi-finales et une grande finale, qui fera triompher la personne qui séduira toutes les générations.

Zénith déjà acquis à l’international

Avant même la diffusion du premier épisode de Zénith, la boîte de production KOTV a annoncé que le prestigieux groupe français Mediawan Prod avait fait l’acquisition du format, qui se destine à tous les territoires francophones d’Europe. Devant les médias, Louis Morissette, président de KOTV, a remercié Radio-Canada pour son « désir d’inventer des formats, d’être des exportateurs plus que des importateurs » et d’avoir « donné [à son équipe] les moyens » d’y parvenir.

Véronique Cloutier, animatrice de Zénith, souhaitait ardemment faire de nouveau un variété musical, après avoir animé il y a de nombreuses années La Fureur! Photo : Benoit Rousseau/Zénith Média