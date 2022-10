C’est qui ça, Véro? 

Les jeunes ne connaissent pas Véronique Cloutier, s’est scandalisée une partie de la population ces dernières semaines. Du dernier vox pop de Guy Nantel à une étude de l’École supérieure en art et technologie des médias du Cégep de Jonquière, l’animatrice est devenue le baromètre de l’attachement des ados à la culture québécoise.

«Je ne peux pas dire que j’étais surprise [d’être méconnue des jeunes]! Ce n’est pas quelque chose qui me dérange, au sens où je n’en fais pas une affaire personnelle», lance la principale intéressée à Métro.

Véronique Cloutier estime qu’il est «tout à fait normal» que des gens ne la connaissent pas, tout en rappelant que beaucoup de jeunes adultes de 25 à 40 ans, des milléniaux, l’écoutent à la radio avec son émission quotidienne, Véronique et les fantastiques. «C’est pas une obligation de me connaître!», rigole Véronique Cloutier.

Tout de même, on parle de l’animatrice qui, sur la scène des Gémeaux, a su improviser autant face à un incendie en 2019 que devant l’interruption de Guillaume Lemay-Thivierge le mois dernier. On propose donc un petit survol de ce qui se passe dans sa carrière ces jours-ci.

Une collection automnale

L’automne est la saison préférée de Véronique Cloutier, qui a pris particulièrement plaisir à concevoir sa dernière collection avec quatre bannières du groupe Marie Claire, soit Marie Claire boutiques, San Francisco, Grenier et Claire France. «Je trouve que c’est la meilleure saison pour la mode: on peut faire des agencements, on peut porter plusieurs couches.»

On veut que ça soit doux, que ça soit confortable et que les vêtements soient pratiques, qu’ils s’adaptent à tous les modes de vie. Toute la vie va vite! On n’a pas le temps quand on s’habille le matin, donc les collections sont pensées pour ça. Les pièces s’agencent bien les unes avec les autres, alors c’est facile d’attraper deux morceaux le matin et d’y aller avec ça. Véronique Cloutier

Fan de mode – «sans être une grande connaisseuse», précise-t-elle – Véronique Cloutier est également très enthousiaste à l’idée que les vêtements confortables soient maintenant socialement acceptables dans presque toutes les situations. On retrouve ainsi plusieurs morceaux qui se portent aussi bien en réunion qu’en écoutant Zénith, sa prochaine grande émission.

Andréanne Gauthier

Andréanne Gauthier

Andréanne Gauthier

Andréanne Gauthier

Andréanne Gauthier

Andréanne Gauthier

Andréanne Gauthier

Andréanne Gauthier

De La Fureur à Zénith

Du Véro Show (à feu MusiquePlus) au documentaire Loto-Méno, l’animatrice s’est fait connaître par une multitude de projets. Malgré tout, La Fureur reste peut-être un de ses plus marquants, au point où l’émission musicale est revenue pour un soir seulement à deux reprises, en janvier 2019 et 2020.

«J’espère qu’on va refaire La Fureur!», s’exclame Véronique Cloutier quand on lui en demande des nouvelles. Mais ça ne sera pas pour l’année qui vient, précise-t-elle. «C’est la même équipe qui travaille sur Zénith et on commence en direct le 19 janvier. On ne pouvait pas faire les deux en même temps, c’est trop. L’année prochaine, quand on sera rodé et que Zénith sera installé, peut-être qu’on pourra refaire La Fureur.»

Le concept de la nouvelle proposition de Véronique Cloutier n’a pas grand-chose en commun avec La Fureur. Pas de danseur.euse.s en tenue extravagante, d’équipes genrées ou de quiz musical en vue. Tout de même, il y a un recoupement à faire entre les deux émissions: «Je recherche la même ambiance électrisante du direct avec des gens qui tapent des mains, qui applaudissent, qui chantent…»

On écoute Véro à la télé et à la radio, on porte ses collections, on lit le magazine qui porte son nom. Si les ados connaissent davantage des tiktokeur.euse.s que l’animatrice, elle ne s’en formalise pas: son public, il est là.