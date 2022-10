Des parfums envoûtants signés Rita Baga 

Les astres sont alignés pour Rita Baga. La drag queen lance ce mercredi non pas une, mais deux eaux de parfum véganes et non genrées: Solaire et Lunaire. Des fragrances à son image, pour briller de jour comme de nuit!

Trixie Mattel, Aquaria, Pearl, Tatianna… Plusieurs reines de la drag américaines avaient déjà lancé leur parfum ces dernières années, mais au Québec, Rita Baga est bien la première. Et quitte à être une précurseure, autant le faire dans les règles de l’art!

L’artiste drag ne s’est donc pas improvisée nez, mais a plutôt fait appel au parfumeur québécois Hébert Parfums qui élabore des fragrances tout en finesse dans son atelier de Montréal.

«Nous entendons souvent les drags dire: “on vend du rêve”. Je peux maintenant ajouter “et des parfums”! Solaire et Lunaire représentent la surprenante rencontre des merveilleuses fragrances de Hébert Parfums avec mon univers artistique. Au final, je suis très fière de proposer des produits de grande qualité qui propagent le pouvoir de la paillette et de la confiance en soi!», a fait savoir Jean-François Guevremont aka Rita Baga dans son communiqué de lancement.

Gracieuseté, Roy & Turner Communications

Jour et nuit

Vous l’aurez compris, les deux parfums ont été pensés pour être portés l’un de jour et l’autre nuit. Avec ses notes de tête d’agrumes et de pomme ainsi qu’un brin de patchouli en fond, Solaire est une fragrance fruitée, vive, fraîche et sucrée qui nous donne envie de cueillir le jour.

Si les notes d’agrumes se retrouvent aussi dans Lunaire, elles sont ici adoucies par l’ambre et le jasmin, qui lui donnent une dimension polyvalente plus suave et envoûtante. Évidemment, on l’imagine porté avec une robe de soirée à paillettes, mais il ira aussi très bien avec des looks plus discrets ou carrément avec un complet-cravate.

Les deux flacons de 50 ml sont en vente dès à présent pour le prix de 89 $ dans 430 points de vente Jean Coutu et Brunet.