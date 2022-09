Du beau, du mou, du doux: c’est ce qui résume la collaboration entre les marques québécoises Dailystory et Bertrand La Ligne. À partir des retailles de vêtements de l’une, l’autre a créé une collection de sacs assortis qui seront en vente dès samedi.

Dévoilées il y a quelques semaines, à l’occasion du Festival Mode et Design, les collections de Dailystory et Bertrand La Ligne ont été pensées pour se compléter. Les choix des matières molletonnées, feutrées ou fluides et des couleurs donnent un ensemble de pièces cohérent, élégant et plein de douceur.

Stéphanie Dubreuil, co-fondatrice de Dailystory (à gauche) et Marilyne Bertrand, fondatrice de Bertrand La Ligne (à droite) – Crédits photo: Emilie Hébert

«Ce projet, c’est un message d’amour: recycler, réduire, réutiliser tout en soulignant la beauté et l’impact de l’entraide. C’est ce que vous réserve cette nouvelle collection de sacs unisexe Dailystory X Bertrand La Ligne», a expliqué Marilyne Bertrand, designeuse et fondatrice de Bertrand La Ligne, par voie de communiqué.

Alors que les vêtements (chemise, manteau, veste, pantalon – tout ce qu’il faut pour la saison!) sont déjà en vente sur le site de Dailystory, les sacs fabriqués à Montréal seront disponibles à compter du 17 septembre, 9h sur les sites des deux marques.

Crédits photos: Emilie Hébert