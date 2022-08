Top 5 des arrêts stylés au Festival Mode + Design 

Si la fin du mois d’août signale l’approche de la rentrée, c’est aussi le moment fort de l’été pour les fashionistas. Le festival Mode + Design revient cette année du 25 au 28 août avec une panoplie de défilés, de boutiques pop-up et de performances musicales. Métro a concocté un top 5 des activités à ne pas manquer.

Les ateliers de couture COUDONC

Si vous avez toujours voulu apprendre à coudre, voici votre chance! L’atelier de couture roulant et mobile COUDONC se déplace où que vous soyez et même dans les festivals, comme Mode + Design, pour offrir des ateliers de couture clés en main.

Une responsable sera au festival Mode + Design toute la fin de semaine pour enseigner des techniques de couture de base à qui veut bien se confectionner des accessoires en tissus recyclés comme une pochette, un sac ou un chouchou pour les cheveux.

Pour réserver votre place, il faut faire un virement Interac de 23 $ au guillot.lea.cj@gmail.com. L’atelier est ouvert aux adultes et enfants de plus de 7 ans, mais les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Plus de détails sur la page Facebook de COUDONC.

Les 26, 27 et 28 août à 13h, 14h et 15h

Des designers autochtones seront mis à l’honneur le temps de cette fête multidisciplinaire mêlant musique, danse, chant classique, hip-hop et mode. Des costumes traditionnels conçus par la designer et directrice artistique de l’organisme Indigenous Fashion Arts, Sage Paul, y seront dévoilés en primeur.

Ce projet original de Mode + Design transportera les festivalier.ère.s dans un monde parallèle «vierge et dénué de préjugé» où huit performeurs seront libres de s’exprimer.

Le jeudi 25 août à 18h15 et 21h, ainsi que le samedi 27 août à 18h15 et 20h15

Vêtements MAMÉ

Les créatrices de MAMÉ présenteront encore cette année leurs vêtements et accessoires faits à la main au crochet à Montréal lors d’un défilé haut en couleur.

Inspirées par les palettes de couleurs de l’exposition L’heure mauve de Nicolas Party, les designers mettent l’accent sur le bien-être de la vie. Pour cette nouvelle collection, on assure que le confort sera au rendez-vous.

Le vendredi 26 août à 17h15 et 18h45

Les collections de l’entreprise québécoise MAMÉ font fureur.

Eclectik par le Collège LaSalle

C’est dans un autobus multicolore en mouvement que quelque 40 mannequins et danseur.euse.s donneront vie aux créations des finissant.e.s en design de mode du Collège LaSalle, la plus importante école de mode au Canada.

Ce défilé fait toujours partie des plus attendus de l’événement et avec cette nouvelle formule non traditionnelle, qui mélange mode et divertissement, on ne devrait pas être déçu.e.s.

Le vendredi 26 août dès 19h30

Crédit: Collège Lasalle/Gracieuseté

KryKou par Krystèle Gueyaud

La designer de l’Afrique de l’Ouest et fondatrice de la marque KryKou, Krystèle Gueyaud, clôturera l’édition 2022 du Festival Mode + Design en grand. Sa performance mettra en valeur sa collection haute couture, intitulée État de Grâce, qui a été remarquée lors de son dévoilement à la Semaine de la mode de Paris en février dernier.

Conçue à la fois pour les femmes et les hommes, cette collection est «un hommage au renouveau de soi par le succès personnel et à la transformation». Chacune des douze pièces de la collection est un heureux mariage de tissus recyclés et de Wax, un type de tissu africain en coton imprimé.

Il s’agit de sa toute première participation au festival montréalais.

Le dimanche 28 août à 18h15 et 20h30

DES CONCERTS À NE PAS MANQUER!

Le festival Mode + Design, ce n’est pas juste des défilés de mode! On y présente aussi des concerts de musique live pour tous les goûts. Métro vous suggère deux formations montréalaises parmi la programmation.

Mélange hétéroclite des plus authentiques, le groupe de rap francophone LaF, qui rassemble trois rappeurs et trois concepteurs rythmiques, sera en spectacle sur la scène principale le samedi 27 août à 21h . Le groupe a remporté le concours-vitrine Les Francouvertes en 2018.

. Le groupe a remporté le concours-vitrine Les Francouvertes en 2018. Le duo de musique électronique pop expérimentale formé en 2018 Xela Edna et Eius Echo offrira deux courtes performances durant les défilés du vendredi 26 août, à 18h15 et 21h15. On retrouve dans leur musique unique des sons aussi organiques qu’électroniques. Sur scène, leur performance ne manque jamais d’énergie puisque le duo se déhanche, le tout sur un fond envoûtant d’un esthétisme organique et futuriste.