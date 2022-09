La marque de streetwear montréalaise Le Cartel deviendra ce 16 septembre la première québécoise à se tailler une place dans la chaîne de magasins Foot Locker. Pour l’occasion, trois collections en collaboration avec des artistes de Montréal seront lancées.

C’est dans une vingtaine de boutiques Foot Locker dispersées à Vancouver, Montréal et Toronto que le public pourra se procurer les pièces de l’entreprise née en 2015 sur le Plateau.

Sweats à capuche et t-shirts, conçus par des artistes d’ici, s’ajouteront donc aux tablettes dès demain. À Montréal, vous retrouverez les pièces signées Petitom (artiste visuel), à Toronto, celles de Epithumia Rose (artiste visuelle et tatoueuse) et à Vancouver, celles issues de la collab avec Farah Allegue (illustratrice et designeuse graphique).

Les ambassadeurs de cette campagne du Cartel sont les rappeurs Zach Zoya et Fouki, accompagnés du producteur High Klassified, tous réunis sous la lentille du montréalais Kevin Millet et du cinéaste Buisson.

Les trois collections seront également disponibles en quantités limitées en ligne.