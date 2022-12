Les «idées de grandeur» de Félix-Antoine Tremblay 

Avec sa présence dynamique et son ton amical, Félix-Antoine Tremblay a un agenda occupé. En plus des Vendredis OD, de la Soirée Mammouth et de Zénith, il sera bientôt à la barre de l’émission Des idées de grandeur, qui fait son grand retour à Canal Vie pour une 10e saison.

Félix-Antoine Tremblay, qui a aussi piloté Des idées de grandeur dans ma cour, était «complètement fan» de l’émission avant même de l’animer. Constamment jaloux des pièces rénovées, ce passionné de la poussière veut toujours refaire son chez-lui lorsqu’il sort d’une journée de tournage. Entrevue avec un animateur complètement marteau pour les rénos.

Des idées de grandeur, émission pour les fanatiques de réno précédemment animée par Isabelle Racicot, s’était terminée en 2016. Elle revient avec le même concept : deux designers proposent leur vision respective pour une pièce de la maison des participant.e.s, qui doivent choisir leur option favorite. L’équipe de rénovation se charge du reste tout en donnant quelques trucs et astuces aux téléspectateur.ice.s pour les inspirer à leur tour.

Dès le 3 janvier à 19h30 sur Canal Vie

Quel est ton plus beau projet de réno personnel de 2022?

«Je suis dans un condo et, dans ma chambre, j’avais une garde-robe bien standard avec deux petites portes accordéon. Je l’ai fait transformer en un walk-in à aire ouverte. J’en suis très fier, parce que c’est moi qui l’ai dessiné, vu que ce n’était pas un projet trop compliqué et que je connaissais bien mon espace. Ç’a été fait récemment, donc là, en ce moment, je tripe sur tout mon linge qui a sa place. Je vois mes affaires et ça donne le goût de bien plier mes vêtements, comme dans les magasins.»

Qu’est-ce qui te fait cogner des clous dans la vie?

«Ce qui m’emmerde, c’est l’impatience et l’intolérance des humains.»

En 2023, on démolit quoi?

«L’homophobie, c’est bien certain. Aussi, je ne veux pas manquer de respect à personne, tout le monde a droit à ses goûts, mais je pense qu’on peut démolir tout ce qui est décoration avec des têtes de cerf. Je crois qu’on a fait le tour!»

Quels outils as-tu acquis cette année?

«Cette année, j’ai fait une première émission où j’étais l’animateur principal et où j’ai eu à travailler avec des collaborateurs. Généralement, c’est moi qui suis collaborateur et qui suis leadé par un animateur. J’ai donc beaucoup appris.

En matière de travail manuel, pour avoir fait Des idées de grandeur, avoir vu des projets et fait des rénos, j’ai appris qu’il y a certaines choses que je serais capable de faire de mes mains, plus que ce que je pensais.»

Oser encore plus en 2023, ou rester en terrain connu?

«Moi, ma vie, c’est de sortir de ma zone de confort et de relever de nouveaux défis. Juste me lever le matin, c’est accomplir un petit défi. J’ai envie que ça continue d’aller dans cette zone-là, de me faire surprendre, d’aller à des places où je ne suis jamais allé. J’aime me faire déstabiliser.»