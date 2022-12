Québec souhaite être considéré par «The White Lotus»

Les acteurs Aubrey Plaza, Meghann Fahy, Theo James et Will Sharpe lors du premier épisode de la deuxième saison.

Destination Québec cité souhaite convaincre les producteurs de la série «The White Lotus» de venir s’installer dans la Capitale-Nationale pour le tournage d’une future saison de la série diffusée sur la chaîne HBO. Une troisième saison a été confirmée en novembre dernier et est attendue sur les petits écrans en 2024, bien qu’aucune date officielle n’ait été diffusée.

Inspiré par un récent article du Daily Hives qui portait sur les retombées de la série « The White Lotus » pour la région de la Sicile en Italie, l’organisation qui joue le rôle d’office de tourisme de Québec s’est associé avec la firme publicitaire LG2 afin de développer un document de présentation pour vanter la région auprès des producteurs de l’émission. Dans cet article, la journaliste Megan Devlin souligne que les recherches Google pour des hôtels dans la région qui a accueilli la 2e saison de l’émission ont explosé après le début de la diffusion de celle-ci.

«Les émissions comme The White Lotus peuvent avoir un impact inimaginable pour une destination. Pendant des heures, les téléspectateurs suivent une histoire se déroulant dans des destinations de rêve, et du même coup, se projettent en vacances à cet endroit. Nous en sommes le meilleur exemple alors que la série Goblin, qui a été tournée à l’automne 2016, génère encore des retombées pour la destination», a souligné le directeur général de Destination Québec cité, Robert Mercure, par voie de communiqué. Selon l’organisation, les retombées de cette série sud-coréenne sont estimées à plus de 2,9 milliards de dollars pour la région de la Capitale-Nationale, et ce «sans compter la portée [de la série] au-delà de la Corée».

Six raisons

Dans son document de présentation, Québec met de l’avant six raisons «pour lesquelles [elle est] une destination parfaite» pour la série qui suit les vacances de divers personnages pendant une semaine. Sans surprise, la présence du Château Frontenac, hôtel le plus photographié au monde, est la première raison évoquée par Destination Québec cité et LG2. «Vous avez besoin d’un hôtel ; nous possédons le plus photographié au monde! Inspiré des châteaux de la Loire et ayant accueilli d’importants personnages historiques, l’hôtel Fairmont Le Château Frontenac donnera à n’importe quelle histoire une perspective inimitable», mentionne le document.

La présence du Saint-Laurent, «un fleuve majestueux», est aussi un argument fort pour la région. «Comme dans les deux premières saisons, vos personnages pourront faire leur entrée en scène — et en grand! — en bateau. L’hiver, les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent lui donnent une apparence incomparable», soutient Québec.

L’ambiance du Vieux-Québec qui «fait voyager dans le temps», la magie de l’hiver, la proximité de la ville avec la nature et la force du dollar américain par rapport au dollar canadien (1 $US = 1,37 $CAN) sont aussi des arguments que l’on retrouve dans la documentation de Destination Québec cité.

Afin de créer un buzz sur les réseaux sociaux, l’organisation invite «tous les Québécois à partager [sa] vision et [son] enthousiasme à participer à cette série en partageant [son] document au sein de leurs réseaux en utilisant le mot-clic #quebecite».

Les bandes-annonces des saisons 1 et 2 de la série