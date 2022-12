Karl Walcott obtient un rôle dans «Riverdale»

Le comédien québécois Karl Walcott décroche un rôle récurrent dans la prochaine saison de la populaire série américaine pour ados Riverdale, diffusée au Canada sur Netflix.

Il incarnera Clay Walker, un adolescent studieux, artiste, lettré, qui a beaucoup voyagé, selon ce que rapporte Deadline, qui annonce du même coup que l’acteur américain Nicholas Barasch se joint également à la série.

Le personnage de Karl Walcott dans Riverdale est issu d’une famille aimante et est un champion de la justice sociale. Il est très ouvert d’esprit dans son art et dans sa sexualité. Une amitié marquante le liera à un autre personnage queer de la série, Kevin Keller.

Le comédien est reconnu au Québec pour avoir interprété l’un des personnages principaux de la série jeunesse Le chalet, diffusée sur les ondes de VRAK de 2015 à 2019. Catherine Brunet, son ancienne partenaire de jeu, l’a d’ailleurs félicité sur Instagram aujourd’hui. On a aussi pu voir l’acteur voir dans Demain des hommes, Cerebrum, Big Brother Célébrités et, plus récemment, dans la série de Xavier Dolan, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé.

La septième saison de Riverdale sera la dernière. La saison débutera par un saut dans le temps important: les personnages principaux seront de retour à l’école secondaire, mais en 1955.

Rappelons que Riverdale est une adaptation libre de la série de bandes dessinées Archie. Elle met en vedette KJ Apa dans le rôle d’Archie Andrews, Lili Reinhart qui incarne Betty Cooper, Camila Mendes dans la peau de Veronica Lodge et Cole Sprouse qui personnifie Jughead Jones.