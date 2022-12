Une chanson de Thaïs dans «Emily in Paris»

La voix aérienne de l’autrice-compositrice-interprète indie-pop québécoise Thaïs résonne dans la troisième saison de la très populaire série Emily in Paris, disponible dès aujourd’hui sur Netflix.

C’est dans le sixième épisode, intitulé Ex-en-Provence, que les fans de la comédie romantique mettant en vedette Lily Collins entendront un extrait de la vaporeuse et langoureuse La nuit te ressemble, chanson tirée du mini-album Paradis artificiels, paru en 2020. Dans cet épisode, Emily et ses collègues parisien.ne.s se rendent dans un château en Provence, où sont au rendez-vous champs de lavande, bombance et invité surprise.

Il s’agit pour l’artiste montréalaise d’une immense visibilité, la série mielleuse et réconfortante ayant été jusqu’à présent regardée des dizaines de millions de fois de par le monde. « Je suis née à Paris, donc que ma musique fasse partie de cette série qui laisse une belle place aux artistes francophones me rend très heureuse et fière! », indique par voie de communiqué Thaïs, qui a sorti l’automne dernier son premier album long, Tout est parfait, sous Bravo musique.

Ce n’est pas la première fois qu’un.e artiste d’ici figure sur la trame sonore de séries diffusées sur la plateforme. Pensons notamment à Transatlantic Flight de Leif Vollebekk, tirée de son album New Ways, qui avait joué dans Feel Good, avec Mae Martin et Lisa Kudrow, ou à La maison jaune de Klô Pelgag, issue de son opus Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, qu’un personnage de la série Snowpiercer interprétait. Et comment ne pas mentionner L’amour, le jour du groupe Le Couleur, qui s’est faufilée dans la première saison… d’Emily in Paris.