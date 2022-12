Un documentaire sur Roxane Bruneau sortira au printemps

De quoi a l’air la vie hors du commun de l’autrice-compositrice-interprète archipopulaire et ambassadrice LGBTQ+ Roxane Bruneau? Quelles embuches se sont dressées sur son chemin? C’est ce que révélera un documentaire d’une heure lui étant consacré et que ses fans découvriront à TVA le printemps prochain.

C’est que du haut de ses 31 ans la chanteuse, qui foulera en avril 2023 la scène des deux plus grands amphithéâtres du Québec, a vécu en 2022 une année charnière de sa jeune carrière. « Vous aurez deviné que c’est de cette année que je parle — regarde comment je suis cernée », lance à la blague la vitaminée Roxane dans une vidéo maison annonçant le documentaire.

« Je vais vous amener dans les coulisses de tout ce que j’ai vécu pour me rendre jusqu’au Centre Vidéotron et au Centre Bell. Vous allez me voir… vous allez me voir, ça c’est sûr! poursuit-elle avec humour. Vous allez me voir rire, vous allez me voir brailler. Mais surtout, vous allez me voir évoluer!… Ouin, je trouvais que ça sonnait ben. »

Sur Instagram, Roxane Bruneau a présenté les coulisses de la vidéo promotionnelle qu'elle a tournée annonçant ses concerts au Centre Bell, à Montréal, et au Centre Vidéotron, à Québec, le printemps prochain.

Rehaussé d’archives que la chanteuse collectionne depuis 10 ans, le documentaire présentera le parcours atypique de celle qui a été sacrée à deux reprises interprète féminine de l’année au Gala de l’ADISQ, dont cette année, l’emportant sur Cœur de pirate, Lisa LeBlanc, Klô Pelgag et Sarahmée.

Si le documentaire est à l’image de sa protagoniste, il sera certainement authentique et divertissant.