Sorties d’albums québécois sur notre radar

À l’aube d’une année flambant neuve, l’on rêve à toute la nouvelle musique qui composera la trame sonore de nos vies. Outre les sorties des albums de Matt Holubowski, de Maude Audet et de Thierry Larose, qui font partie des nouveautés culturelles les plus attendues de l’année de Métro, maints autres albums québécois se fraieront un chemin à nos oreilles. En voici 10.

Rau Ze

Le jeune groupe mêlant jazz, soul et R’n’B qui a remporté les Francouvertes en 2022 est, à l’heure où l’on écrit ces lignes, en studio pour enregistrer son premier album. Après avoir vu à l’œuvre la fougue groovy des musicien.ne.s (dont Jeremy Leon au saxophone et Violet Hébert à la trompette) et les prouesses vocales de la chanteuse Rose Perron en première partie de concerts (dont ceux d’Ariane Roy et de Marilyne Léonard), nous avons hâte d’entendre tout ce que réserve le band.

blesse, normal

À la fin abrupte de Zen Bamboo à l’été 2020, ses ex-membres Léo Leblanc, Xavier Touikan et Charles-Antoine Olivier avaient promis de revenir ensemble sous un autre nom, une autre forme. Promesse (formidablement) tenue avec leur projet blesse! Grâce aux excellentes chansons rock météore, amour aride et perle plastique, riches en textures synthétiques et guitares incandescentes, le trio a déjà prouvé que la créativité est toujours au rendez-vous. Si l’album à venir s’intitule normal, la musique qui le façonne ne se formate à aucune norme.



Sortie le 24 mars, Simone Records

Goodbye Karelle, Hugh Greene & The Lucies Made Me

La comédienne Karelle Tremblay a plus d’un talent artistique à son arc. La preuve : son nouveau projet musical solo, Goodbye Karelle, pour lequel elle a dévoilé la mélancolique chanson rock-folk Blender et annoncé un album cette année sur son compte Instagram. On avait déjà entendu la voix langoureuse de la tête d’affiche de Tu te souviendras de moi et de La disparition des lucioles sur la pièce Alma d’Emma Beko en 2021.



Sortie prévue au printemps, 444%

Zoo Baby, Volume 2

Xavier Dufour-Thériault, au micro et à la guitare du groupe rock Gazoline, se glisse de nouveau dans la peau de son alter ego crooner désinvolte (comme il se décrit si bien) Zoo Baby, qui avait fait furieusement et voluptueusement groové avec son premier album homonyme, sorti en 2020. En guise de mise en bouche à Volume 2, réalisé à l’instar du précédent par Julien Mineau (Malajube), les chansons Ton appartement et Différent de toi, au cachet rétro inspiré de la chanson française, se parent toutes deux de délicats arrangements de cordes et de vents, qui siéent au chanteur de Pomme.



Sortie le 11 février, Duprince

Mirabelle, Flickering Lights

Mirabelle, c’est le projet anglo enveloppant de Laurence Hélie, qui avait fait paraître deux albums country-folk franco au début des années 2010. Après Late Bloomer, son premier album sous son nouveau pseudonyme paru en 2020, celle qui a grandi en écoutant The Cranberries et Mazzy Star proposera cet hiver le EP de cinq titres Flickering Lights, qui, avec des chansons folk-rock vaporeuses telles qu’Acid Rain et Good Sad Story, promet d’envoûter et d’émouvoir.



Sortie le 27 janvier, Simone Records

Dumas, Cosmologie

Jamais l’amour des fans de Dumas ne s’est flétri. À l’écoute de Mouvement et Leitmotiv, les deux premiers extraits électro-pop tonifiants de son 12e album, Cosmologie, l’on sent que l’estimé auteur-compositeur-interprète se montre toujours aussi inspiré, cinq ans après Nos idéaux. Il saura sans aucun doute entretenir la flamme de son public fidèle.



Sortie le 27 janvier, La Tribu

Florence Blain Mbaye, Les lignes de désir

En plus de briller sur les planches au théâtre et à l’écran, la comédienne, danseuse et hautboïste professionnelle Florence Blain Mbaye mettra en lumière sa voix chaleureuse sur un premier album, Les lignes de désir. Debout, pièce néo-soul feutrée et ancrée dont le vidéoclip met en scène les comédien.ne.s Catherine De Léan et Vlad Alexis, donne résolument envie de découvrir son visage d’autrice-compositrice-interprète.



Sortie le 24 février, Bonbonbon

Vanille, La clairière

La musique inspirée par le folk et la chanson française des années 1960 de Rachel Leblanc, alias Vanille, est teintée d’accents baroques sur La clairière, son deuxième opus. Le bois, pièce à l’ambiance onirique, « incarne le sentiment de plénitude rencontré dans les balades forestières d’automne et d’hiver », lit-on dans un communiqué. Si l’on se fie aux premiers extraits, gageons que cette plénitude imprégnera l’album dans son intégralité. Soulignons aussi la présence d’Alexandre Martel (dit Anatole) et Guillaume Chiasson de Bon Enfant parmi les collaborateur.ice.s de l’autrice-compositrice-interprète.



Sortie le 3 février, Bonbonbon

N NAO sortira son deuxième album au printemps. Photo : Naomie de Lorimer

N Nao, L’eau et les rêves

Avec un tel titre, on peut présager que le deuxième album de l’artiste transdisciplinaire de dream pop N NAO (Naomie de Lorimier de son véritable nom) transportera. C’est du moins le cas du premier extrait, La plus belle chose, qui encapsule « la douceur exquise d’un après-midi partagé au studio, en forêt et au bord de l’eau », écrit la chanteuse à la voix éthérée dont la musique reflète la beauté de la nature.



Sortie au printemps, Mothland

Hommage à Renée Martel, C’est notre histoire

Renée Martel, qui s’est éteinte en décembre 2021, aura droit à un album hommage imaginé par sa fille, Laurence Lebel, qui a proposé à une superbe cohorte d’artistes d’offrir leur version de certaines des chansons de son illustre maman. À contempler les Gab Bouchard, Saratoga, Klô Pelgag, Fanny Bloom, Ariane Roy et autres Tire le coyote chanter la mémoire de l’icône, force est de constater que la puissance de son héritage au sein du paysage musical québécois transcende le country. Une occasion de découvrir son œuvre autrement.



Sortie le 24 mars, Artifice