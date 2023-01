Une chanson signée Étienne Coppée pour «La vraie nature»

Étienne Coppée a composé une chanson sur mesure pour la cinquième saison de la populaire émission La vraie nature, animée par Jean-Philippe Dion, qui s’amorcera le 15 janvier à TVA.

La douce pièce Avec toi dans le monde, que le vainqueur des Francouvertes en 2021 a coréalisée avec le prolifique Alex McMahon, se retrouve sur le nouveau mini-album La vraie nature – Les chansons, réunissant les compositions réconfortantes de Beyries, Pilou, Saratoga et Rosalie Ayotte qui ont bercé les invité.e.s de Jean-Philippe au fil des saisons lors de leur séjour dans le chalet des Cantons-de-l’Est.

L’animateur de La vraie nature, Jean-Philippe Dion, au côté de l’auteur-compositeur-interprète Étienne Coppée (au premier plan), qui a créé la chanson Avec toi dans le monde pour la cinquième saison de l’émission de TVA. Photo : Eric Myre

Les admirateurs et admiratrices d’Étienne Coppée reconnaîtront dans son nouveau morceau, écrit lors d’un court séjour en solo dans le fameux chalet, la sensibilité caractérisant son premier album, Et on pleurera ensemble, paru en 2021.

C’était la première fois que celui qui a repris Je voudrais voir New York de Daniel Lavoie se faisait demander de créer une chanson. « C’est habituellement quelque chose qui monte en moi. Je peux ne pas écrire de tounes pendant un an parce que je n’en ressens pas le besoin ou je ne sais pas ce que je veux raconter », explique-t-il dans une vidéo publiée sur la page Facebook de La vraie nature.

Avec ce morceau, il a voulu « dépeindre le point de vue de quelqu’un qui est dans un chalet avec des ami.e.s, heureux d’être là, mais qui le vit plus dans son intériorité et qui remarque de petits moments anodins. C’est ce qui fait que c’est magique », poursuit le pianiste.