Le Phoque OFF revient en personne à Québec

Les artistes Arielle Soucy, Velours Velours (et son Bal en bleu) et Sheenah Ko sont de la programmation du festival de musique alternative Phoque OFF, qui se déroulera du 10 au 18 février à Québec.

Les mordu.e.s de musique alternative pourront de nouveau profiter en personne du Phoque OFF, festival déjanté embrasant la ville de Québec en plein cœur de l’hiver. Après une édition contrainte à se dérouler dans le métavers, pandémie oblige, le florilège d’artistes de tous genres à l’affiche de la neuvième édition réchauffera du 10 au 18 février Le Pantoum, L’Anti-Bar et d’autres salles de concert de la capitale.

L’éclectique programmation réunit une centaine d’artistes venant principalement du Québec, mais aussi d’autres provinces et de l’international, le festival accueillant notamment d’importants collectifs féminins de la scène belge.

C’est l’autrice-compositrice-interprète Vanille qui inaugurera les festivités musicales avec sa pop-folk aux accents rétro et le lancement de son deuxième album, La clairière, tandis que le groupe Yoo Doo Right les clôturera dans l’intensité de son rock expérimental. Se produiront également au cours des soirées éclatées Fuudge, Velours Velours (et son Bal en bleu), Hippie Hourrah, Jonathan Personne, Laroie, Milanku et Mantisse (du groupe LaF), entre autres.

Le Phoque OFF est également reconnu pour son volet de vitrines avant-gardistes en fin de soirée. Du dimanche 12 au mercredi 15 février, les mélomanes prêt.e.s à veiller (très) tard pourront dynamiser leur semaine en assistant aux concerts d’une foule d’artistes aux styles variés tel.le.s que Sheenah Ko, Arielle Soucy, Atsuko Chiba, Peanut Butter Sunday, Hidden Bliss, Allô Fantôme, Totalement Sublime ou Jalouse.

Parlant de fins de soirée endiablées, les noctambules féru.e.s de danse pourront se déchaîner à l’emblématique Cuisine!, qui offrira un DJ set surprise célébrant les 10 ans de la maison de disques montréalaise Lisbon Lux. La soirée Chivi-Chivi est aussi de retour.

«C’est une programmation hautement bonifiée que nous sommes fiers d’offrir à l’occasion de nos retrouvailles!», affirme le directeur général du festival, Patrick Labbé, dans un communiqué.

Avis aux gens qui ne pourraient se rendre dans la cité d’Hubert Lenoir à l’occasion du Phoque OFF, mais qui ont bien envie d’en profiter, le festival organisera le 21 février en ligne une soirée mettant de l’avant certain.e.s des artistes les plus prometteur.euse.s au pays.

Aux alentours des mêmes dates, à Montréal, un autre vibrant festival faisant rayonner la musique alternative et les artistes émergent.e.s, le Taverne Tour, prendra d’assaut bars et salles de spectacle du Plateau-Mont-Royal du 9 au 11 février.