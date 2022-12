Le Taverne Tour reprend le Plateau d’assaut en 2023

Après avoir été mis sur pause ces deux derniers hivers, le Taverne Tour est de retour! Il électrifiera les bars et les salles de spectacles du Plateau-Mont-Royal du 9 au 11 février.

La programmation annonce trois jours des plus effervescents sur le boulevard Saint-Laurent, l’avenue du Mont-Royal et la rue Saint-Denis, allant des concerts les plus intimistes aux plus décapants.

Comme d’habitude, les mélomanes seront comblé.e.s devant la pluralité des genres offerts par la tournée, qui met à l’honneur la musique alternative : art-pop, hip-hop, garage, électro, rock psychédélique, pop planante, néo-folk, punk… amenez-en, des styles!

Plus d’une soixantaine d’artistes d’ici et d’ailleurs ont déjà été dévoilé.e.s, et on nous promet d’autres annonces.

La rappeure Backxwash jouera à La Sala Rossa durant le Taverne Tour 2023. Photo: Méchant Vaporwave.

Le duo Bibi Club, sacré Espoir 2023 au Gala alternatif de la musique indépendante du Québec la semaine passée, fait partie des voix à découvrir au Taverne Tour. Photo : Dominic Berthiaume

L’autrice-compositrice-interprète attikamek Laura Niquay, doublement récompensée au plus récent Gala de l’ADISQ, se produira au Verre bouteille durant le Taverne Tour. Photo : Monse Muro

L’affiche du Taverne Tour 2023. Image : Taverne Tour.

Sur l’affiche se côtoient des artistes d’ici comme des États-Unis, qu’il s’agisse de musicien.ne.s dont la réputation n’est plus à faire ou de pépites à découvrir pour attiser votre fibre je-l’ai-connu-avant-qu’il-soit-connu.

Du côté de la délégation québécoise, citons en rafale des artistes plus établi.e.s, comme Julie Doiron et Dany Placard, Gab Paquet, Backxwash, Connaisseur Ticaso, Gros Mené ou encore Thisquietarmy x Away, ainsi que d’autres qui sont en ascension, tels que zouz, La Sécurité, Sophia Bel, Mantisse (membre de LaF), Dope.gng, Laura Niquay, Bibi Club, Chiara Savasta ou Le Ren.

Le Taverne Tour, c’est le genre d’événement où l’on peut voir Choses Sauvages embraser la scène exigüe du bar L’Esco, alors que le délirant groupe de pop post-disco remplit le MTelus.

Ce rendez-vous musical incontournable promet de vous sortir de la torpeur hivernale à coups de guitares et de synthés!