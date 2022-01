Une version virtuelle pour la nouvelle édition du Taverne Tour

Pour sa nouvelle édition, le festival Taverne Tour donne rendez-vous aux festivaliers les 4 et 5 février dans un univers virtuel où ils pourront déambuler dans un Montréal pixélisé. Ils pourront rejoindre les salles de spectacles locales reconstituées pour l’occasion et profiter des concerts préenregistrés.

Alors que l’équipe du festival s’était donné jusqu’à la fin des Fêtes pour décider du maintien ou non du festival, l’évolution de la pandémie l’a forcée à envisager d’autres options.

Il lui a donc fallu se relever les manches et proposer un format des plus originaux. Taverne Tour a donc sollicité les services de la plateforme Aire ouverte pour rendre ce projet possible et offrir au public 14 concerts d’une trentaine de minutes chacun.

Un festival aux allures de jeux vidéo

Après s’être créé un avatar, les festivaliers pourront explorer une modélisation en deux dimensions des artères principales du Plateau, comme l’avenue Mont-Royal, le boulevard Saint-Laurent ou encore la rue Saint-Denis, dans une ambiance rappelant les jeux vidéo rétro.

Ils pourront ensuite entrer dans des salles de spectacles locales reconstituées virtuellement pour assister aux concerts. Des versions pixelisées de salles de spectacles comme le Quai des brumes, le Belmont, la Sala Rossa ou encore le Ministère accueilleront les concerts.

«On voulait garder en vie l’idée que l’on se promène dans des tavernes», explique la directrice de la programmation du festival Taverne Tour, Marilyne Lacombe.



L’intérieur des salles de spectacles montréalaises a été reconstitué; Photo: Gracieuseté / Festival Taverne Tour

Une fois dans la plateforme Aire ouverte, les utilisateurs pourront même communiquer entre eux par messages ou grâce à leur caméra.

Il sera aussi possible de visionner les prestations préenregistrées des artistes en direct via Lepointdevente.

La programmation se veut quant à elle éclectique et mettra en valeur la richesse culturelle montréalaise. Au programme, ce sont 14 artistes émergents de la scène montréalaise qui se partagent l’affiche.

L’autrice-compositrice-interprète Andy Jon sonnera le coup d’envoi des festivités sur la scène du Baptiste. On pourra aussi profiter d’un concert d’Emma Beko capté à la Sala Rossa ou encore du rappeur Skiifall sur la scène du Belmont.

Un monde culturel résilient, mais fatigué

Pour la directrice de la programmation du festival Taverne Tour, Marilyne Lacombe, la transformation du festival en un événement numérique n’est pas une «alternative viable».

«Ce n’est vraiment pas ce que l’on voulait, mais on voulait sauver l’événement, dit-elle. On l’a fait du mieux qu’on a pu.»

L’annulation du festival en présentiel a eu un coût financier sur sa production. Au lieu de rassembler près de 75 artistes, Taverne Tour devra se contenter de 14 artistes pour cette édition.

Pour l’année qui s’en vient, Marilyne Lacombe explique qu’il est dur de prévoir des événements alors que les règles «peuvent changer en 24h».