À contrecœur, le Tour de vélo d’hiver de Verdun est annulé

La 5e édition du Tour de vélo d’hiver de Verdun est annulée. L’Association pour la mobilité active de Verdun (AMA-V) évoque des contraintes liées à la pandémie en plus de de la difficulté de trouver des assurances qui répondent aux besoins de l’organisme.

Au départ, la population était invitée à parcourir cinq kilomètres dans le but de rassembler les mordus de vélo et de faire la promotion du transport actif quatre saisons.

L’objectif était aussi de demander à l’arrondissement et aux instances concernées des aménagements cyclables sécurisés en été comme en hiver. L’AMA-V indique que le vélo est pratiqué par de plus en plus de gens, et ce, à longueur d’année. Ce moyen de transport fait partie des solutions en ce qui a trait à la mobilité active et durable, plaide l’organisme.

Le Tour de vélo d’hiver de Verdun est devenu une tradition depuis quatre ans qui accueille toujours davantage de cyclistes. Des dizaines de citoyens se mobilisent pour braver le froid à travers les rues du territoire.

L’événement devait avoir lieu le 29 janvier à partir du parc du Souvenir, situé devant la mairie de Verdun. La tenue d’une telle activité nécessite un contrat d’assurance en cas d’accident. L’AMA-V, qui organise ce rassemblement, soutient qu’elle n’a pas été en mesure d’avoir accès à des assurances «à un coût raisonnable». Les membres de l’organisation ont décidé contre leur gré d’annuler le Tour de vélo d’hiver de Verdun cette année.