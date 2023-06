Ronan remporte la finale de l’émission Les Chefs!

C’est finalement Ronan qui a remporté la douzième édition de l’émission Les Chefs!, émission culinaire diffusée par Radio-Canada. Le cuisinier originaire de Nantes, en France, termine devant Michael et Élodie, les deux autres finalistes.

Avant de participer à l’émission, le jeune cuisinier travaillait dans quelques restaurants français renommés, dont La Côte Saint-Jacques et l’Auberge des Templiers. Il décrit sa cuisine comme étant «française, classique et moderne». Il est sous-chef à la Maison Boulud, restaurant de l’hôtel Ritz-Carlton, depuis juin 2022.

Supervisée par la cheffe Colombe St-Pierre et animée par Élyse Marquis, la douzième saison de Les Chefs! comptait treize membres entre 24 et 36 ans, dont trois femmes dans le but de valoriser leur présence dans le milieu de la restauration.