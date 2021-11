Pourquoi défendre le français au Québec ?

Beaucoup de gens, dont des jeunes, me posent la question suivante : pourquoi faut-il protéger le français au Québec ? Voici ma réponse à leur question :

Diversité culturelle

D’abord, il faut protéger le français au Québec, puisqu’il est le fondement de l’identité québécoise et de la culture québécoise qui fait partie de notre identité nationale. L’identité québécoise s’est construite au fil des décennies et des siècles autour de la langue française. Comme le disait René Lévesque, il y a une richesse en chaque peuple en raison de sa spécificité culturelle et puisque chaque peuple normal défend et développe sa culture, cela crée alors la diversité culturelle dans le monde. Cela signifie que la nation québécoise doit elle aussi défendre et développer sa culture, notamment, afin qu’elle participe à cette diversification des cultures dans le monde.

Lutte aux inégalités sociales et économie

Ensuite, il faut protéger le français au Québec, puisqu’il permet de lutter contre les inégalités sociales dans le monde, et ce, grâce à une industrie culturelle québécoise forte. À preuve, dans l’émission Code Québec, Jean-Marc Léger affirmait que neuf des dix émissions que les Québécois regardaient le plus durant l’année étaient des émissions québécoises, alors que neuf des dix émissions que les Canadiens au Canada anglais regardaient le plus durant l’année étaient des émissions américaines. Cela signifie que les Canadiens envoient une partie de leur argent dans l’un des pays où les inégalités sociales sont les plus élevées au monde, alors que les Québécois envoient une partie de leur argent dans leur État qui est l’un des États les plus égalitaires au monde, ce qui participe donc à une meilleure répartition de la richesse dans le monde.

Solidarité internationale et rêve québécois

Puis, il faut protéger le français au Québec, afin de permettre aux personnes qui vivent dans la misère et qui désirent vivre en français en terre d’Amérique qu’il soit possible pour eux de le vivre au Québec et de réaliser ce que l’on pourrait appeler le rêve québécois, c’est-à-dire le fait de « vivre en français en terre d’Amérique ». Selon l’Organisation internationale de la francophonie, les populations d’Afrique constituent le bassin le plus important de la population mondiale qui a une connaissance du français. Malheureusement, selon les données de Population Data.net, les pays d’Afrique font partie des pays qui ont les indices de développement humain les plus faibles au monde. Sachant que la majorité de la population mondiale qui a une connaissance du français vit dans des pays qui ont un faible niveau de développement humain de leur population et sachant que les personnes vivant dans ces pays ont peu d’endroits dans le monde où ils peuvent se sortir de la misère et vivre en français, alors le Québec, en tant que seul État francophone d’Amérique, a le devoir de protéger le français sur son territoire, afin de permettre à ces personnes-ci de venir s’intégrer à la société québécoise et de réaliser notre rêve québécois.

Jessy Gareau, Diplômé au Centre collégial de Mont-Laurier en sciences humaines et actuellement étudiant à l’UQÀM