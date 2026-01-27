La Caisse vend une partie de ses actions de Cogeco

La Caisse, anciennement connue sous le nom de CDPQ, a annoncé lundi son intention de vendre une partie de sa participation dans Cogeco Communications. Cette transaction concerne près de 11% des actions à droit de vote subalterne émises et en circulation de la société.

La Caisse compte vendre les actions au prix de 67,45$ par action. Le produit brut de cette vente est estimé à environ 229 millions de dollars.

Un «rééquilibrage»

Cette vente s’inscrit dans le cadre du rééquilibrage périodique du portefeuille de La Caisse. Malgré cette transaction, La Caisse continuera d’être le principal actionnaire à droit de vote subalterne de Cogeco Communications. Cette entreprise offre des services Internet, sans-fil, vidéo et de téléphonie filaire à 1,6 million d’abonnés résidentiels et d’affaires au Canada et aux États-Unis.

«La Caisse accompagne Cogeco Communications depuis 2013 et continue de croire fermement en son potentiel», a affirmé Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, de La Caisse. Elle a également mentionné que les fonds générés par cette opération pourraient être redéployés dans des sociétés québécoises pour soutenir et accélérer leur croissance.

L’investissement initial de La Caisse dans Cogeco Communications remonte à 2013, sous la forme d’un prêt de 50 millions de dollars. En 2017, La Caisse avait également investi 315 millions de dollars américains dans l’acquisition des systèmes de câblodistribution de MetroCast aux États-Unis. En 2023, elle a racheté la participation de Rogers Communications dans l’entreprise.

