Vivre ici – Bienvenue à Rosemont !

Les prochaines séances du conseil se tiendront de façon virtuelle. L’inscription à la période de questions a lieu entre 16 h et 18 h 45, le soir de la séance, via Internet. Tous les détails sur montreal.ca/rpp.

Lundi 5 juillet, 19 h

Lundi 9 août, 19 h

Mardi 7 septembre, 19 h

Lundi 4 octobre, 19 h

Lundi 6 décembre, 19 h

François William Croteau, MBA, Ph. D. Maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal Responsable de la ville intelligente, des technologies de l’information et de l’innovation 514 872-6473

Christine Gosselin Conseillère de la Ville District du Vieux-Rosemont 514 868-3907 christine.gosselin@montreal.ca

François Limoges Conseiller de la Ville District de Saint-Édouard 514 872-8234 francois.limoges@montreal.ca

Jocelyn Pauzé Conseiller de la Ville District de Marie-Victorin 514 868-3931 jocelyn.pauze@montreal.ca

Stephanie Watt Conseillère de la Ville District d’Étienne-Desmarteau 514 872-8390 stephanie.watt@montreal.ca

Vision vélo

Dans Rosemont–La Petite-Patrie, le vélo nous transporte au quotidien!

Dans votre quartier, se déplacer en transport actif doit être accessible, facile et sécuritaire. La Vision vélo, c’est un virage sans précédent qui change le visage du réseau cyclable rosepatrien. Un réaménagement complet de la majorité des 90 km de voies cyclables est en cours depuis 2019 pour les transformer en pistes protégées quatre saisons ou en vélorues.

Voici les principaux ajouts prévus sur le réseau cyclable cet été. Au total, plus de 10 km de voies cyclables seront ajoutés durant la période estivale.

Rue Saint-Zotique Est, entre De Lorimier et Christophe-Colomb : mise à sens unique vers l’est et création de nouvelles voies cyclables.

mise à sens unique vers l’est et création de nouvelles voies cyclables. 30 e Avenue, entre Beaubien Est et Bélanger : transformation de la bande cyclable en piste unidirectionnelle protégée.

transformation de la bande cyclable en piste unidirectionnelle protégée. Rue Saint-Hubert, entre des Carrières et de Bellechasse : piste unidirectionnelle vers le nord sur Saint-Hubert, entre le viaduc des Carrières et la rue de Bellechasse et lien cyclable vers De Chateaubriand sur le boulevard Rosemont.

piste unidirectionnelle vers le nord sur Saint-Hubert, entre le viaduc des Carrières et la rue de Bellechasse et lien cyclable vers De Chateaubriand sur le boulevard Rosemont. 15 e Avenue, entre Rosemont et de Bellechasse : mise à sens unique de la rue vers le nord, aménagement d’une piste cyclable vers le sud et vélorue vers le nord. (Projet pilote de bonification du Programme complémentaire de planage-revêtement de la Ville de Montréal)

mise à sens unique de la rue vers le nord, aménagement d’une piste cyclable vers le sud et vélorue vers le nord. (Projet pilote de bonification du Programme complémentaire de planage-revêtement de la Ville de Montréal) Rue Beaubien Ouest, entre Hutchison et Saint-Laurent : ajout de pistes unidirectionnelles sécuritaires et conviviales dans les deux directions.

ajout de pistes unidirectionnelles sécuritaires et conviviales dans les deux directions. Rue Saint-Urbain, entre Beaubien Ouest et Beaumont : Mise à sens unique de la rue en direction sud et création de liens cyclables près du Réseau-Vert, de la Petite Italie et du parc des Gorilles.

Du mobilier urbain pour un trajet plus agréable

L’installation de 700 nouveaux supports à vélos est aussi au programme cette saison, alors que les barres d’appui pour cyclistes seront de retour sur les axes les plus achalandés, pour permettre de reprendre son souffle et son équilibre avant de poursuivre sa route.





Vision vélo : nos objectifs

Ajouter 65 km de voies réservées aux cyclistes, pour porter à 155 km le total de voies cyclables protégées dans le quartier.

Créer des liens rapides est-ouest et nord-sud pour rejoindre le Réseau express vélo (REV).

Aménager plus de haltes de repos sur le territoire.

Ajouter des mesures de protection pour les cyclistes.

Atteindre 65 km de voies cyclables déneigées en 2020-2021

Petit lexique des aménagements cyclables

Voies protégées, bidirectionnelles et unidirectionnelles : Ces pistes cyclables sont séparées des autres voies de circulation par des barrières physiques. Dans les premières phases, les pistes seront longées de bollards. Au terme des nouveaux aménagements, la séparation se fera par des terre-pleins ou en surélevant la piste par rapport à la rue. Le marquage au sol indique si la voie est unidirectionnelle ou bidirectionnelle.

Bandes cyclables : Ce sont des voies réservées aux cyclistes, mais qui n’ont pas de bordure physique. Du marquage sur la chaussée permet de les délimiter.

Vélorues : Dans une vélorue, la voie de circulation est partagée entre les cyclistes et les automobilistes. Les cyclistes peuvent y circuler à deux, côte à côte. Attention: la priorité est donnée aux cyclistes! Généralement, les vélorues sont aménagées dans des rues plus étroites où il y a peu de circulation automobile.

Sentier polyvalent : Piste cyclable en site propre, hors de la rue qui est partagée par les piétons et les cyclistes. Dans l’arrondissement, on retrouve des sentiers sur le Réseau-Vert qui longe la voie ferrée, dans le parc Maisonneuve et le golf municipal.

Piscines et jeux d’eau

Pour vous rafraîchir cet été!

Piscines et pataugeoires

Capacité réduite : premiers arrivés, premiers baignés!

Piscine Joseph-Paré

6525, 41e Avenue

Piscine du Pélican

2560, rue Masson

Pataugeoire Beaubien

6333, 6e Avenue

Pataugeoire De Gaspé

6655, avenue De Gaspé

Pataugeoire de la Louisiane

6244, 35e Avenue

Pataugeoire Lafond

3500, avenue Laurier Est

Jeux d’eau

Parc Bélanger-Chateaubriand

Parc Étienne-Desmarteau

Parc de la Cité-Jardin

Parc de l’Ukraine

Parc de la Louisiane

Parc Jean-Duceppe

Parc Lafond

Parc Luc-Durand

Parc Père-Marquette

Parc Pierre-Tisseyre

Parc Saint-Édouard

Parc Soeur-Madeleine-Gagnon

En cas de chaleur extrême, visitez montreal.ca/rpp pour connaître les lieux et horaires des haltes fraîcheur.

Propreté

Mon quartier, je l’❤ propre!

Toute l’année, les équipes de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie s’affairent à entretenir les rues et les parcs du quartier, pour que vous puissiez profiter d’espaces publics accueillants.

Comme vous, notre quartier, on l’aime propre!

Voici comment vous pouvez aussi contribuer :

La poubelle de rue ou de parc est pleine? Rapportez vos contenants et déchets à la maison et triez-les!

Trimballez avec vous des contenants réutilisables lors de vos sorties.

Réduisez votre empreinte écologique à la source! Découvrez des astuces sur le site defizerodechet.ca.

Respectez les horaires de collectes et disposez des matières au bon endroit au bon moment. Pour connaître votre horaire de collectes rendez-vous au ville.montreal.qc.ca/collectes.

Organisez une corvée de quartier avec vos voisins.

Verdissez votre voisinage grâce au programme Faites comme chez vous.

Programme « Faites comme chez vous »

Tous ensemble, on verdit le quartier Qu’est-ce que le programme Faites comme chez vous? Il s’agit d’un programme de verdissement créé par l’arrondissement de Rosemont‒La Petite-Patrie pour encourager et soutenir les citoyens dans la réalisation de leurs initiatives d’embellissement du quartier, que ce soit des ruelles vertes, des carrés d’arbre ou des jardins de rue. L’Arrondissement est soutenu par l’organisme Nature-Action Québec (NAQ) qui accompagne la population dans la réalisation de ses initiatives de verdissement de l’espace public. Grâce à Faites comme chez vous, vous aurez accès à des conseils personnalisés adaptés aux caractéristiques de votre espace vert et aurez l’occasion d’assister à des ateliers horticoles et autres animations pour toute la famille. De plus, vous pourrez recevoir des végétaux gratuits (au printemps, sur inscription) et des balises de protection hivernale pour protéger votre espace.

Les citoyens sont invités à télécharger une photo de leur espace fleuri sur faitescommechezvous.org/carte

Quelques règles à suivre…

Laisser un espace libre, sans végétaux ni objets ornementaux, d’environ 20 cm entre l’aménagement et la rue ainsi qu’entre l’aménagement et la bordure du trottoir. Pourquoi? Du côté de la rue, cela facilite l’ouverture des portières automobiles pour éviter que les végétaux ne soient piétinés. Du côté du trottoir, cela assure un espace suffisant pour le passage des appareils de déneigement pour ne pas abimer les aménagements durant l’hiver.

Les bordures, clôtures ou bacs de plantation utilisés ne doivent pas mesurer plus de 30 cm de hauteur et doivent être installés à une distance de 30 cm du trottoir et de la rue.

Les éléments décoratifs ou de balisage (bordures, clôtures, bacs, murets, roches décoratives, etc.) doivent être retirés à l’automne, avant le 1er novembre.

La hauteur maximale des végétaux est de 1 mètre.

Les végétaux ne doivent pas nuire à la visibilité et à la circulation des piétons, des cyclistes et des automobilistes.

Au printemps, les citoyens peuvent installer l’affiche d’identification pour inviter le voisinage à respecter leur espace verdi.

À l’hiver, des balises doivent être installées afin de rendre bien visibles les limites des aménagements.

Communiquez avec les experts de Faites comme chez vous. Ils sont là pour vous conseiller et vous aider à faire des choix judicieux.

438 520-3483

info@faitescommechezvous.org

Contribuez à la biodiversité dans le quartier

Les vivaces indigènes, amies de nos pollinisateurs







Elles sont résistantes à nos conditions climatiques et créent un habitat attrayant pour les abeilles et les papillons.

– La monarde fistuleuse

– La rudbeckie ou marguerite sauvage

– L’aster de Nouvelle-Angleterre

– L’iris à pétales aigus

Les vivaces

Prenez-en bien soin puisqu’elles repousseront naturellement, tous les ans.

– Les hémérocalles

– Les hostas

– Les mauves

– Les chrysanthèmes

Couvre-sols

Ils contribuent à réduire la propagation des mauvaises herbes.

– Le sarrasin

– La luzerne

– La fraise des bois

– Le trèfle

Les herbes comestibles

Faciles d’entretien, elles donneront fraîcheur et saveur à vos plats.

– La ciboulette

– La sauge

– Le thym

Les légumes

Si vous souhaitez jardiner des légumes, assurez-vous de choisir des plants dont la croissance est déjà bien avancée.

Types de végétaux interdits

– Datura

– Arbres

– Citrouille, melon, concombre, maïs, tabac, tournesols géants

– Toutes plantes toxiques, grimpantes ou de plus de 1 mètre de hauteur

Carte d’arrondissement

Développement social

Plan directeur en développement social : un an et demi plus tard





En décembre 2019, Rosemont–La Petite-Patrie adoptait son plan directeur en développement social, accompagné de son plan d’action décliné en 4 axes. Bien des réalisations en ont découlé dans le but de créer des milieux de vie rassembleurs où toutes et tous peuvent s’épanouir, peu importe leur âge, leur sexe, leur origine ethnoculturelle ou leur condition socioéconomique. Voici quelques exemples de ce qui a été fait. Pour en savoir plus, visitez montreal.ca/rpp

Axe 1 : Aménager des milieux de vie à échelle humaine

Des saillies drainantes et des panneaux d’arrêt ont été ajoutés sur le territoire, et des corridors piétons ont été créés pour améliorer la sécurité.

Le projet-pilote Brigade-neige a été mis sur pied à l’hiver 2020 pour faciliter l’insertion de jeunes vulnérables sur le marché du travail tout en sécurisant les sorties de personnes aînées ou vivant avec des limitations fonctionnelles.

L’Arrondissement a profité d’un accompagnement en accessibilité universelle afin de proposer un aménagement inclusif dans le nouveau parc Annie-Montgomery, situé au coin des rues Marcel-Pepin et Rachel Est, dont les travaux se déroulent cet été.

Axe 2 : Contribuer au bien-être et à la qualité de vie des collectivités

Dès le début de la pandémie, deux cellules d’urgence ont été créées pour coordonner les actions.

Des appels de bienveillance à des personnes isolées ont été organisés par les employés des bibliothèques.

L’Arrondissement a fait un don de 100 000 $ au fonds d’urgence Centraide.

De l’équipement de plein air est disponible gratuitement pour emprunt à la bibliothèque de Rosemont.

Des règlements sur les résidences de tourisme et sur la transformation de multiplex et de maisons de chambre ont été adoptés pour protéger le parc locatif.

Axe 3 : Diversifier et multiplier les manières de promouvoir et de soutenir l’engagement social et la participation citoyenne

Un dépliant sur les ressources d’aide disponibles dans l’arrondissement a été distribué à toutes les portes au printemps 2020.

Des démarches participatives ont été menées pour divers projets, dont les parcs Montcalm, des Gorilles et Annie-Montgomery, afin de proposer des aménagements qui répondent aux besoins des usagers.

L’Arrondissement soutient la participations citoyenne à travers les Projets participatifs citoyens et le programme de verdissement Faites comme chez vous.

Axe 4 : S’investir activement en équipe dans les projets de développement social et économique de son territoire

Promotion de l’achat local, notamment en rendant le stationnement gratuit sur les artères commerciales durant le temps des Fêtes.

