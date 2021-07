Osez le rose pour des cocktails aussi beaux que bons

Crème de Menthe Arthur

Grâce à ses notes de menthe poivrée mais surtout de thé des bois, cet alcool à base de grain est comme un bouquet de souvenirs. Sa magnifique couleur rose et ses arômes francs ne sont pas sans rappeler le délicieux bonbon emblématique, le tout confortablement appuyé sur une texture ronde et onctueuse. On y retrouve les notes rafraîchissantes de menthe que l’on connaît, complétées par la richesse du thé des bois, pour un produit du terroir purement Québécois.

Une crème de menthe rosée : un autre produit original du Québec ! Dans cette version, la traditionnelle saveur de menthe verte fait place au bonbon rose « paparmane » comme on dit chez nous. Cette boisson retrouve ses lettres de noblesse avec encore plus de fraîcheur, plus raffinée et maintenant définitivement au goût du jour.

Découvrez des idées recettes ici.

Élaboré par Les Subversifs – subversifs.ca

Liqueur de menthe, 750 ml

Québec, Canada

Code SAQ : 14646881

Prix : 33,50 $