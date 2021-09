Générosité, compassion et humanité: la TD honore Paul Evra

Dans le cadre de son programme TD vous dit merci, la TD a choisi d’honorer Paul Evra, directeur du Centre Lasallien, pour la positivité, la résilience ainsi que l’altruisme dont il a fait preuve au cours de la dernière année, qui n’avait absolument rien d’ordinaire.

Pour sa plus récente édition, le programme #TDvousditmerci a décidé d’honorer Paul Evra, directeur du Centre Lasallien, en le nommant « héros local » pour le Québec. C’est entre autres par sa force et sa volonté d’améliorer le sort des jeunes de Saint-Michel que ce grand homme s’est vu décerner ce titre.

Donner au suivant

Born and raised – comme il se plaît à dire -dans ce quartier défavorisé de Montréal, Paul Evra a passé la majeure partie de son existence à tenter d’aider son prochain à améliorer son sort, en grande partie grâce aux valeurs que lui a inculquées sa mère, immigrante monoparentale d’origine haïtienne. « Elle a toujours fait du bénévolat et j’ai vite développé cette envie d’aider, de donner au suivant », partage-t-il.

Très impliqué socialement dès le secondaire, celui qui allait devenir le premier directeur laïc du Centre Lasallien a tôt fait de comprendre que, s’il ne voulait pas emprunter la mauvaise voie – comme il a malheureusement vu tant d’autres le faire – et ne devenir qu’une « simple statistique » – pour reprendre ses mots -, il se devait de faire les bons choix et de saisir les opportunités qui se présentent à lui.

C’est ainsi qu’est né son désir d’améliorer le sort des résidents de Saint-Michel. « Quelqu’un m’a dit un jour qu’avant de vouloir changer le monde, il faut changer ce qu’il y a autour de soi », cite monsieur Evra.





Réaliser son plein potentiel

Paul Evra s’est donné pour mission de redonner à la société, particulièrement aux personnes plus vulnérables. On peut dire sans craindre de se tromper que c’est chose réussie, lui qui est à la barre du seul organisme au Québec défini comme centre socioéducatif!

« En soutenant les jeunes de la communauté de Saint-Michel, qui présente l’un des – sinon le – plus bas taux de revenu par ménage du Québec, on leur permet d’élargir leurs horizons, d’avoir des perspectives d’avenir et de devenir des citoyens engagés et responsables », explique le principal intéressé.

C’est par le biais des différents programmes mis sur pied par le Centre – regroupés sous les catégories Éducatif, Culturel, Santé physique, Loisirs et Social – que ce dernier fait la différence dans la vie de chacune des personnes qui le fréquente. Son objectif : rendre heureux, pour rendre meilleur.

Le Centre, c’est une deuxième maison qui montre aux jeunes l’univers des possibles. Paul Evra

Travailler en équipe

C’est bien humblement que le directeur a reçu le prix que lui a remis la TD via son programme TD vous dit merci, qui l’a surpris à l’occasion du BBQ du directeur qu’organise annuellement le Centre en lui offrant les services d’un chef cuisinier!

Je représente une organisation qui fait beaucoup. Je reçois ce prix avec humilité, parce que c’est moi, en tant que DG, qui suis la figure du Centre, mais je le partage avec toute l’équipe. On a tous travaillé très fort pendant la pandémie pour donner le meilleur de nous-mêmes. Paul Evra

Le prix, qui consiste en un don de 5 000 $ en équipement de cuisine auquel s’ajoute un montant supplémentaire de 10 000 $ pour soutenir les cours de cuisine organisés par le Centre, est accueilli à bras ouverts par l’équipe en question.

« Ça va nous aider à faire rayonner le Centre et à faire prendre de l’ampleur aux programmes que nous avons mis sur pied pendant la pandémie, qui visent à réduire l’insécurité alimentaire et à montrer aux jeunes l’importance d’adopter de saines habitudes de vie », indique monsieur Evra, reconnaissant.

Rendez-vous sur le site Web du Centre Lasallien afin d’en apprendre plus sur sa mission et son implication et sur comment vous pouvez, vous aussi, contribuer à améliorer le sort des jeunes du quartier.

Année après année, la TD est ravie de soutenir sa précieuse clientèle et ses collectivités en les récompensant et en les remerciant personnellement pour leur optimisme ainsi que la manière dont ils s’appliquent à faire de leur communauté un monde meilleur.

Année après année, la TD est ravie de soutenir sa précieuse clientèle et ses collectivités en les récompensant et en les remerciant personnellement pour leur optimisme ainsi que la manière dont ils s'appliquent à faire de leur communauté un monde meilleur.















