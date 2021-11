Ma Caféine : toute l’expertise, sans la prétention

La boutique Ma Caféine est l’endroit de choix pour découvrir ou redécouvrir l’univers des boissons chaudes et froides à base de café, de thé et de yerba mate. Située à Boucherville, Ma Caféine offre également un service de livraison partout au Québec et en Ontario, de quoi satisfaire les amateurs partout en province!

Fondée en 2018, Ma Caféine est un endroit unique, ludique, convivial et sympathique. Sa devise « À chacun sa dose » se veut inclusive et en respect avec les goûts propres à chacun. Que vous soyez un fin connaisseur de café ou un simple amateur, l’équipe professionnelle et dédiée saura vous guider vers le bon produit à vous procurer. Machines à café, accessoires, thés, tisanes, cafés, idées cadeaux et vaste gamme de produits québécois de toute sorte; la boutique est l’endroit parfait pour dénicher quelques trésors!





La tendance du « selfcare » (prendre soin de soi) a pris de l’ampleur dans la dernière année, entre autres en raison de la pandémie. Prendre le temps de savourer notre boisson préférée dans le confort de notre foyer ou encore déguster des produits locaux originaux et de grande qualité s’inscrit parfaitement dans cette tendance. L’équipe derrière Ma caféine saura vous orienter adéquatement vers les produits, appareils et équipements qui combleront vos attentes et votre envie de prendre soin de vous!

Boîtes cadeaux

Grâce à des ententes avec divers partenaires, dont la mission est en harmonie avec la raison d’être de Ma Caféine, vous pourrez goûter et savourer divers produits québécois s’harmonisant parfaitement avec les cafés et boissons offertes en magasin ou via la boutique en ligne.

En effet, Ma Caféine offre entre autres des paniers cadeaux thématiques qui sont disponibles à l’année et non seulement à l’approche de la période des Fêtes. Des boîtes spécialement conçues pour les professeurs et les éducateurs, remplies de petites douceurs, une boîte pour les amateurs de BBQ, la nouvelle maman, ou encore une autre conçue spécialement pour les amoureux, sont disponibles et l’équipe de Ma Caféine s’est fait un plaisir de concocter ce cadeau parfait pour toutes les occasions.

Vous pouvez également personnaliser à 100% les boîtes en y rajoutant, par exemple, des items de votre entreprise/organisation, un mot personnalisé et plus encore. Un cadeau personnalisé et apprécié!

En plus d’être un cadeau qui plaira, sans contredit, les boîtes cadeaux représentent un investissement appréciable pour l’économie locale et les entreprises d’ici.

À l’origine, les boîtes cadeaux ont été lancées par Ma Caféine l’an dernier pour les personnes en télétravail. Signe que la clientèle est intéressée par la grande qualité des produits offerts et par l’achat local, en un an à peine, 9000 boîtes de différents thèmes ont été offertes en cadeau!

Pour mettre la main sur une boîte cadeau ou encore sur l’un des 100 choix de café, 100 variétés de thés et tisanes ou encore sur les équipements offerts pour tous les budgets, rendez-vous en boutique au 1370-101, rue de Coulomb, à Boucherville ou sur le web au macafeine.ca!





Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.