Des bières de micro qui font le printemps!

Vous sentez vos papilles frémir à l’idée de passer un après-midi sur une terrasse sous les chauds rayons printaniers tout en dégustant une bonne bière de micro? Que vous vous soyez abstenu tout au long du mois de février pour participer au Défi 28 jours ou que vous ayez simplement envie de vous rincer le gosier en agréable compagnie, voici quelques bière de microbrasserie parfaite pour le printemps!

Le Gars du Dep

Microbrasserie du Lac-Saint-Jean

Le Gars du Dep, c’est un cerveau qui boit! Il connaît toutes les bières du monde et le monde, c’est son dépanneur. On admire ce grand aventurier de la rareté et de la nouveauté, ce fier philosophe de la bière. Quand vous avez trouvé ce savant fou des styles et des tendances, vous possédez le guide ultime; ne reste qu’à suivre ses conseils quasi hypnotiques pour léviter en saveurs.

Le Gars du Dep est fraiche et légère. Cette blonde belge de soif vous fera découvrir en profondeur les arômes des levures belges. Sèche et légère, une bonne dose de houblon résineux se retrouve dans l’équation qui a mené à ce breuvage de toute occasion. Inutile de se faire convaincre longtemps pour la décapsuler. Elle est tellement accessible que vous pourriez la partager avec votre oncle qui n’aime que les bières de montagne froide!

Rendez-vous au microdulac.com pour en savoir plus!

La Jenny

Brasseurs du Moulin

Véritable incontournable du Vieux-Beloeil, Brasseurs du Moulin est réputée pour ses bières artisanales de qualité, qui sont offertes tant en cruchon qu’en canette.

Pour célébrer la fin de la saison froide, la microbrasserie vous propose la Jenny, une bière de blé sure au corps léger. L’utilisation de la mure crée une belle texture légèrement liquoreuse et une couleur mauve foncé. Le litchi vient de son côté balancer l’acidité de la mure pour vous offrir une bière bien équilibrée qui se boit drôlement bien au printemps!

Pour plus d’info, visitez le brasseursdumoulin.com ou rendez-vous directement en boutique!

La 20

Microbrasserie Charcuteries Shawbridge

La 20 : une inattendue West Coast IPA désormais sur le marché à travers le Québec; une nouvelle bière à ajouter à votre collection Shawbridge – Microbrasserie et Charcuteries. Tout comme la route Transcanadienne, cette West Coast saura vous rafraichir dans les 10 provinces du pays. Ses arômes d’agrumes et de fruits de la passion vous charmeront. Pour un agencement digne d’un bon vivant, on opte pour une charcuterie ou une excellente pizza signée Shawbridge!

Houblons : Amarillo, Cascade, Centennial, Chinook, Citra, Simcoe, Strata.

Taux d’alcool : 7 % alc./vol

IBU: 55

Découvrez tous leurs produits au shawbridge.ca!

Saison érable

Microbrasserie Route 8 (Cabane à sucre Constantin)

En cette saison des sucres, faites la découverte de la Saison érable, brassée par la microbrasserie Route 8, nouvelle passion de la Cabane à sucre Constantin. Étant sa toute première esquisse, elle lui a permis d’allier avec fierté ses deux passions : l’érable et la bière.

L’érable faisant partie de son ADN, le premier réflexe de l’établissement a été d’en intégrer à sa bière, et ce fut la plus belle idée qui soit. Cette merveilleuse bière de dégustation à l’érable, refermentée en bouteille, offre le goût exquis d’une bière ambrée et caramélisée, laissant en bouche des notes de bonbon à l’érable. Afin d’apprécier pleinement toutes ses saveurs, vous pourriez la déguster avec un menu typique de cabane à sucre, bien qu’elle se marierait parfaitement à tout dessert à l’érable ou au caramel.

Parfaite à partager vu sa teneur en alcool se situant à 8 %, cette bière forte gagnera à être savourée à une température de 9°C.

Les bières classiques et cuvées signature sont disponibles à la boutique des Produits d’Antan !

TA MEILLEURE – DDH CRYO POP IPA – New England, 7%

Lagabière

Produit phare chez Lagabière, TA MEILLEURE revient en force avec un assemblage de houblons unique en son genre : le CRYO POP. Distribué et conçu par Yakima Chief Hops, cet assemblage de houblons cryo, jumelé au savoir-faire de l’équipe de Lagabière, vous fera ouvrir grand les yeux dès votre première gorgée. Ils feront POP! Vous aurez immédiatement envie de récidiver.

Au nez, des arômes de zeste d’agrume, de pêche et de mangue vous transporteront vers les tropiques. En bouche, ce sont des saveurs de mangue, goyave et pamplemousse rose qui frappent, avec une amertume plus faible, mais une plus grande intensité de saveurs.

TA MEILLEURE DDH CRYO POP se boit comme un petit jus rafraichissant en pleine canicule… ou quand il fait -30! Peu importe la température, toutes les occasions sont bonnes pour la savourer!

Découvrez d’autres produits au lagabiere.com!

La Mlle Mathilde

Brasseurs du Moulin

Pour souligner le printemps, Brasseurs du Moulin vous présente des bières uniques en leur genre, dont la Mlle Mathilde, une bière rose dont le caractère belge est soutenu par une pointe d’acidité rafraichissante.

Le cassis biologique québécois issu de Couleurs Cassis, en Montérégie, est mis en valeur dans le produit. La bière développe des arômes presque vinicoles et est idéale pour les premières chaleurs du printemps!

Pour plus d’info, visitez le brasseursdumoulin.com ou rendez-vous directement en boutique!

Joie de vivre

Vagabond

Vagabond est une aventure brassicole pas comme les autres pour Olivier, fondateur enthousiaste, et Nicholas, le brasseur de bonheur. Entre désir de liberté et de création, il se tient une passion commune pour la bière et tout ce qui l’entoure.

Ce projet optimiste s’inscrit dans une philosophie de vivre autrement et de volonté d’entreprendre sa vie positivement. Au passage, les deux artisans encouragent tous ceux qui croisent leur chemin à réaliser leurs rêves et à savourer chaque instant. Parce que la vie n’attend pas!

Vagabond vous présente sa nouvelle bière Joie de vivre, une session IPA optimiste à seulement 4 % de taux d’alcool! Un bon mix d’houblons biologiques et un équilibre souhaitable; parfois, les choses simples sont si bienvenues.

Rendez-vous au bierevagabond.com pour suivre l’aventure!

Sour Framboise – Litchi – Vanille

Echo Session Ales

Les maitres de la bière faible en alcool au Québec récidivent cette année encore avec cette superbe bière sure qui fait place à l’été dans chaque gorgée!!

Décrite comme une véritable bombe fruitée, Echo Session Ales présente cette sour à 3.5 % d’alcool brassée avec une quantité absolument phénoménale de framboises, de litchis et de vanille, lui conférant un profil sucré, sur (mais pas trop) et rafraichissant! Sortez votre pèse-personne, parce que les brasseurs indiquent qu’ils ont utilisé pas moins de 35 grammes de fruits dans chaque canette!

Pour celles et ceux qui craindraient les bières sures, les brasseurs indiquent aussi que c’est probablement la meilleure bière à boire pour s’introduire au style (parce qu’elle n’est pas trop sure)! On vous recommande de la boire une fois rendu au bord de la piscine, parce que si vous la commencez en vous y rendant, vous risquez de l’avoir fini avant d’être assis.

Pour en apprendre davantage, rendez-vous au echosessionales.com !

Après cette traversée du désert que fut ce loooooong hiver, étanchez votre soif en découvrant et dégustant – avec modération! – de délicieux produits d’ici qui sauront à coup sûr éveiller vos papilles au printemps. Santé!

