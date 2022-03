Carnet d’adresses pratiques pour un mariage réussi!

Votre tendre moitié et vous avez finalement décidé d’unir vos destinées? Félicitations! Vous êtes maintenant à l’étape de prévoir tous les détails des célébrations entourant votre mariage.

Question que vous et vos proches ne conserviez que de bons souvenirs de cette journée inoubliable, mettez toutes les chances de votre côté et faites appel aux experts en la matière grâce à ce petit carnet d’adresses des plus pratiques!

ORGANISATION ET PLANIFICATION

Le Cœur Bohème

Pour un mariage qui vous ressemble

Le Cœur Bohème offre un concept unique d’organisation de mariage pour les couples non traditionnels. Jamais au même endroit, l’équipe aime être sur la route et travailler à des emplacements uniques, toujours à l’affût de nouveaux endroits à travers la grande région de Montréal, Québec et Ontario.

Les services incluent la planification, la coordination de la journée et même un lieu de réception dans les Cantons-de-l’Est, La terre Bowker. À travers les créations de l’entreprise, vous verrez que celle-ci est très inspirée et adore tout ce qui se rattache à l’ambiance boho, rustique et vintage. Son but ultime est d’offrir la chance aux couples de vivre et de créer un événement unique, mais surtout sans stress.

Réservez votre date 2023-2024 via lecoeurboheme.com!

ROBES DE MARIÉE

Château Nadia

Pour une robe à faire rêver

Le Château Nadia, la boutique coup de cœur des mariées à travers la province. L’endroit idéal pour profiter d’un après-midi parfait entre filles tout en recherchant la robe de mariée qui fera chanter votre cœur!

Un espace des plus modernes et des robes dignes des plus beaux tableaux Pinterest. Vous vous sentirez vite émerger dans un magnifique univers à faire rêver. L’incontournable de la mariée au Québec!

Allez vite prendre rendez-vous au chateaunadia.com.

BIJOUX

Mathieu Blanchard

Bijoux et accessoires intemporels

Mathieu Blanchard, c’est l’aventure d’un fils et de sa mère, tous deux passionnés d’art, qui aiment faire découvrir le savoir-faire des joailliers et entreprises d’ici. L’entreprise est fière d’offrir des bijoux et accessoires tendances conçus de matériaux nobles et durables comme l’or véritable, l’argent sterling, l’acier inoxydable, le cuir véritable ou végane, les pierres naturelles et les perles. L’objectif : que les clients se procurent des objets au look et à la durabilité qui traverseront le temps.

Votre tenue de marié(e) ne serait pas complète sans les accessoires parfaits qui sauront vous mettre en valeurs à votre grand jour. Mathieu Blanchard propose bagues, bracelets et colliers qui sauront s’agencer, en beauté, à la robe de mariée; des bijoux que vous souhaiterez porter longtemps et qui conserveront le souvenir de cette journée.

La boutique en ligne met de l’avant l’art et les produits de plus de 50 artisans, joailliers et entreprises d’ici et d’Europe, dont la qualité des métaux est très convoitée. Elle préconise d’ailleurs la qualité en collaborant avec les meilleurs de chaque spécialité et s’assure d’offrir des prix justes et équitables.

Pour en savoir plus, rendez-vous au mathieublanchard.ca.

Flamme en rose

Des bagues faites à la main

Fondée en 2009 par deux femmes diplômées de l’École de joaillerie de Montréal, la bijouterie Flamme en rose est aujourd’hui une référence pour la fabrication et la vente de bagues de fiançailles et de mariage au Québec.

Leurs bijoux, tous fabriqués à la main à partir de métaux recyclés et de pierres éthiques, respectent les plus hauts standards de qualité et sont garantis à vie. Flamme en rose possède un vaste choix de créations uniques autant en magasin que sur leur site Web. L’entreprise propose également un service de fabrication de bagues sur mesure et de transformation de vieux bijoux.

La possibilité de rendez-vous virtuel par Zoom innove dans le milieu de la joaillerie et ajoute à l’excellence de leur service à la clientèle. Toutefois, si vous désirez les rencontrer en personne, leur magnifique boutique se situe au centre-ville de Montréal près du métro McGill.

Pour plus d’information, visitez le flammeenrose.com.

PHOTOGRAPHIE

Sara-Maude Ravenelle

Photographier votre amour

La passion de capturer un instant du moment présent afin d’ainsi le faire durer éternellement est quelque chose qui habite la photographe Sara-Maude Ravenelle depuis ses dix ans. Du plus loin que l’artiste se souvienne, elle a toujours souhaité être photographe. Depuis 2010, elle entre dans vos vies; parfois pour un moment seulement, d’autres fois pour ces séries de moments qui s’écouleront sur des années.

C’est un réel privilège que vous lui donnez de capturer vos rires, vos vœux, vos pleurs, votre amour et plus encore. Plus souvent qu’autrement, elle-même pleure, rit, festoie avec vous. Elle partage les plus beaux moments de votre jour J. en photographiant votre amour. Une fois de plus à chaque samedi, mais l’unique fois avec vous.

Jamais Sara-Maude ne vous remerciera assez de lui accorder votre confiance, de la laisser entrer dans votre intimité lorsque vous laissez tomber vos barrières; capturer plus qu’une image, mais l’union de vos deux êtres. Ces images que votre famille regarda encore dans 20 ans. Selon elle, elle fait le plus beau métier du monde, celui de créer vos souvenirs.

Pour prendre contact avec Sara-Maude, rendez-vous au saramaudephotographie.com.

ROBES ET HABITS SUR MESURE

Maison Ariane Carle

L’incontournable de la robe de mariée

Maison Ariane Carle, atelier-boutique sur trois étages qui a pignon sur l’avenue Laurier Ouest, est un incontournable à Montréal pour la robe de mariée et la robe pour la mère de la mariée.

Qu’elle soit créée sur mesure sur place par Ariane Carle, grande créatrice de mode depuis plus de 40 ans, et son équipe de passionnées ou choisie avec soin parmi les catalogues des grandes marques (Pronovias, Justin Alexander, Paloma Blanca), chaque robe est destinée à accompagner avec élégance un grand moment de la vie.

L’expérience est entière : le service y est personnalisé et chaleureux, le magnifique salon de la mariée à l’étage est lumineux et inspirant. C’est un service clés en main que l’on obtient lorsqu’on pousse les portes du 80 Laurier Ouest : les retouches sont faites à l’atelier sur place et l’attention aux détails et la qualité d’exécution se font sentir dans chacune des étapes vers la robe de vos rêves. La mère de la mariée trouvera aussi une tenue à la hauteur de l’événement.

Maison Ariane Carle est reconnue pour son savoir-faire et son service impeccable depuis plus de 40 ans.

Découvrez-en plus sur cet établissement en visitant le arianecarle.com.

Blandin & Delloye

Des complets sur mesure d’exception

La démarche de Blandin & Delloye est simple : revenir aux principes de base du tailleur traditionnel en les adaptant aux tendances actuelles.

Sens de l’accueil, échanges, temps consacré au client et connaissances techniques du métier sont autant d’éléments que la maison souhaite mettre au cœur de son concept. Arrêtez votre montre le temps d’un instant et laissez-vous porter par l’univers Blandin & Delloye. Plongez dans un univers « club » gentleman et cosy qui évoquera l’ambiance et le service d’antan pour réaliser votre tenue de mariage sur mesure (complet, chemise, souliers…).

Chaque personne est reçue individuellement pendant 1 h 30 à 2 h dans un salon privatif. Que le mariage soit boho/champêtre, rock ou plus classique, Blandin & Delloye réalisera une création qui vous ressemble.

Apprenez-en plus en consultant le blandindelloye.com.

SALLES DE RÉCEPTION

L’Ambroisie & L’Espace Canal

Pour une réception des plus réussies

Que vous planifiiez un rassemblement intime ou une célébration extravagante, L’Ambroisie a tout ce qu’il faut pour un mariage réussi. Installée dans le Château Saint-Ambroise, un bâtiment historique au charme remarquable, L’Ambroisie offre une vue surprenante sur le canal de Lachine, à deux pas du centre-ville de Montréal.

Les salles de réception et les terrasses spacieuses d’inspiration industrielle chic peuvent accueillir entre 60 et 275 invités. Les espaces sont clés en main et entièrement équipés, incluant cuisine, salle à manger, terrasse et audiovisuel. Plusieurs couples choisissent de célébrer la cérémonie sous le magnifique pavillon du jardin, ou encore sur la terrasse et même à l’intérieur, en cas d’intempéries. Certains oseront même profiter des terrasses nordiques et s’offrir un mariage d’hiver blanc!

L’Ambroisie propose une gamme de menus personnalisés et de forfaits-bars sur mesure qui plairont à tous les styles et à toutes les cultures. Le chef propriétaire et son équipe sont présents tout au long de la préparation : visite, dégustation, logistique du grand jour, coordination avec la brigade de service et bien plus. L’Ambroisie est un partenaire expérimenté, qui se démarque par ses formules flexibles et un accompagnement attentionné, générateurs de moments inoubliables.

Pour plus de détails, rendez-vous au ambroisie.ca.

Jardin Daniel A. Séguin

Un havre de nature en zone urbaine

Situé dans la ville de Saint-Hyacinthe, à 45 minutes de Montréal, le Jardin Daniel A. Séguin est facilement accessible par l’autoroute Jean-Lesage. Ce joyau horticole se démarque par son caractère unique, puisqu’il possède toutes les commodités d’un emplacement en milieu urbain, tout en offrant un cadre naturel et enchanteur.

Le Jardin du Massif blanc, aménagé d’une pergola, de plates-bandes fleuries et de nombreux arbres matures, est l’emplacement idéal pour la tenue d’une cérémonie de mariage en nature. Également muni d’une terrasse pavée de plus de 4 000 pi², l’endroit est le lieu rêvé pour siroter un cocktail. Bordée de pergolas, où s’enroulent de majestueuses plantes grimpantes, la terrasse est agrémentée d’imposantes plates-bandes d’annuelles et de deux fontaines. Doté d’une gamme de produits et services distinctifs, le Jardin Daniel A. Séguin s’est forgé une personnalité singulière. Niché au cœur du site, le chapiteau Desjardins, un chapiteau permanent de 4 800 pi² ancré sur une dalle de béton, est un lieu polyvalent incluant de nombreuses commodités.

Vous rêvez d’un mariage digne d’un conte de fées? Venez découvrir le Jardin Daniel A. Séguin, un lieu envoutant qui exprime sa beauté à travers plus de 20 jardins thématiques.

Pour plus d’information, rendez-vous au jardindas.ca.

SERVICE TRAITEUR

Traiteur BAE

Pour un mariage réussi, de l’entrée au dessert!

Un mariage se doit d’être un événement mémorable, tant pour les mariés que pour l’ensemble des invités. Pour votre mariage, offrez-vous qualité et raffinement, à prix raisonnable, en choisissant un menu à votre image. La rétroaction des mariés et de leurs convives témoigne de leur grande satisfaction quant à la présentation des repas, du service et du goût du menu de Traiteur BAE.

« Je prends le temps de vous féliciter (…) tant pour le service lors de notre mariage que pour la qualité du repas servi. Nous n’avons eu que de bons commentaires de nos invités », Geneviève C.

Envie d’un repas cinq services à partir de seulement 20,45 $ par personne (vaisselle, café, service, pourboire et taxes en sus)? N’attendez plus! Traiteur BAE vous invite à consulter ses choix de menu mariage, suggérés par son chef cuisinier, et à communiquer avec son équipe pour plus d’informations. Les services s’étendent dans les régions suivantes : Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, et Montérégie-Nord.

Renseignez-vous sur les différentes options possibles en vous rendant au bae.qc.ca.

Pour votre mariage, ne vous compliquez pas la vie et faites appel aux nombreux professionnels de l’industrie pour vous aider à concrétiser votre journée de rêves; ceux-ci n’entendent qu’à faire de vos désirs une réalité! Faites de votre mariage un moment de pur bonheur passé en compagnie de vos proches – et de l’être cher, bien entendu.

Longue vie aux mariés!

