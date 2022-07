Vins et plaisirs: des idées pour remplir la caisse du chalet!

Quel joli vin bio et nature issu d’une chouette coopérative regroupant depuis 2008, trois entités de l’appellation d’Entre-Deux-Mers à Bordeaux, celle de Rauzan, celle de Grangeneuve et celle de Nérigean. Les vignerons de la région ont ainsi uni leurs forces et le vignoble qu’ils représentent constitue aujourd’hui plus de 3500 hectares de vignes, dont 220 sont cultivées en bio et le reste l’est sous le sceau « Haute Valeur Environnementale ». Tout d’ailleurs dans ce vin est pensé en regard de l’environnement : du bouchon, à la bouteille, jusqu’au vin. Quand on se procure un produit comme celui-ci, on pose donc à la fois un geste écologique, mais en plus, on encourage une coopérative de négociants aux valeurs teintées de solidarité. Pis en plus, le vin est très bon ! Cet assemblage constitué en majorité de merlot (80%) auquel on a ajouté du cabernet sauvignon (20%) se démarque par des notes juteuses de framboises et de cerise rouge, avec une finale qui s’apparente aux notes dites de « sous-bois ». Beaucoup de fraîcheur et un côté souple qui fait qu’on le boit… le temps de le dire ! Un vin qui n’a pas eu d’ajout de sulphites, et qui est nature. Belle façon de découvrir ce type de vin. Parfait pour vos pizzas, grillades ou plateaux de charcuteries.

Vin rouge, 750 ml

France, Bordeaux

Code SAQ : 13987983

Prix : 15,90 $