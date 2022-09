Dormir comme un roi : tout pour un sommeil réparateur!

Vous vous demandez comment refaire le plein d’énergie sans avoir à vous taper un dispendieux week-end à vous faire dorloter dans un centre de bien-être? Avez-vous pensé simplement améliorer la qualité de votre sommeil?

C’est bien connu : un sommeil réparateur entraîne de nombreux bienfaits. En plus de booster votre système immunitaire et d’augmenter votre niveau d’énergie, il agit sur votre système nerveux ainsi que votre mémoire et protège même votre cœur contre certains maux éventuels.

Voici des entreprises d’ici qui ont à cœur la qualité de votre sommeil!

Maovic

Un choix écoresponsable et durable

Maovic est une référence dans le domaine du sommeil. Les oreillers en écales de sarrasin Maovic sont fièrement faits ici avec soin, à la main. Ils sont conçus avec le souci du détail et pensés pour votre plus grand confort afin d’assurer à votre famille des nuits douces et agréables.

Les écales de sarrasin cultivé au Québec font des oreillers Maovic un choix écoresponsable et durable. Les écales ont une durée de vie d’environ 10 ans et possèdent de nombreux avantages : en plus d’avoir des propriétés antiacariennes, elles dégagent une odeur apaisante favorisant la détente et ne retiennent pas la chaleur de votre corps.

Les oreillers signés Maovic vous offrent un soutien idéal et sont ajustables grâce à la fermeture éclair de leur housse lavable. Vous pouvez enlever ou ajouter des écales selon votre préférence. Pour un sommeil confortable et récupérateur, les oreillers Maovic sont inégalés!

Pour en savoir plus, visitez le maovic.ca ou rendez-vous sur les médias sociaux!

Mesbobettes – Hook Underwear

Lancés en grande pompe lors de l’émission Dans l’oeil du dragon, les boxers Hook Underwear connaissent un succès fulgurant, et ce, depuis 2017.

Découvrez la nouvelle collection FEEL par Hook Underwear, qui se démarque avant tout pour son confort et son design unique. Réalisés par des patronistes d’ici et fabriqués en bambou, ces sous-vêtements sont disponibles dans 3 coupes différentes. La fraîcheur du tissu et la conception du boxer (avec la fameuse poche à poche!) offrent le meilleur confort pour une bonne nuit de sommeil.

Pour en savoir plus, visitez mesbobettes.ca ou rendez-vous sur les médias sociaux!

Boutique Tout pour le dos

Vive la liberté de choix!

Bien dormir peut être un long chemin tortueux qui peut décourager certains. L’équipe de chez Tout pour le Dos a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du sommeil et du confort.

Tout le monde a droit au confort au lit; c’est pourquoi l’équipe de Tout pour le dos est là pour vous guider dans votre quête de sommeil réparateur, sans douleur!

Que ce soit pour enfin trouver l’oreiller adapté à vous ou pour changer votre matelas qui vous empêche de vous réveiller frais et dispo, Tout pour le dos a ce qu’il vous faut. Son vaste choix d’oreillers orthopédiques, de coussins de positionnement et ses matelas choisis avec soin selon leurs matériaux de haute qualité démarquent l’entreprise des magasins à grande surface. Ses conseillers prennent le temps qu’il faut pour vous faire essayer plusieurs produits québécois pour enfin trouver le celui qui est idéal pour votre confort. Un essai vous convaincra!

Pour en savoir plus, visitez toutpourledos.com ou rendez-vous sur les médias sociaux!

Orly bed

Pour une expérience de sommeil sans pareil

Orly bed est une jeune entreprise québécoise qui a à cœur d’offrir une expérience de sommeil sans pareil à ses clients.

Elle innove en proposant l’inédite fibre de bouleau, qui se démarque par son incroyable douceur et sa fabuleuse capacité de réguler la température et l’humidité du corps lors du sommeil. Ajoutez à cela le coton Supima Biologique et vous obtenez un savant mélange de fibres offrant un tissu 300 fils résistant, écologique et incroyablement confortable! Le procédé de transformation du bouleau en fibre est des plus écoresponsables sur le marché. La partie utilisée pour sa fabrication est normalement rejetée par l’industrie forestière, ce qui en fait une ressource renouvelable. Elle est également sans danger pour les personnes allergiques au bouleau.

Ces merveilleux draps sont fabriqués ici même, au Québec, et disponibles via la boutique en ligne de l’entreprise. D’autres produits comme des protège-matelas ainsi que des ensembles pour les petits sont également disponibles sur la plateforme.

Pour en savoir plus, visitez orlybed.com ou rendez-vous sur les médias sociaux!

Ortho-Cerv

L’oreiller intelligent sur mesure pour toute la famille

Avec l’oreiller cervical Ortho-Cerv, votre tête, cou et colonne vertébrale seront aux petits soins. Fabriqué par une entreprise familiale au Québec depuis 35 ans, cet oreiller est conçu sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques, que vous dormiez sur le dos ou sur le côté.

Disponible en sept épaisseurs différentes, l’oreiller Ortho-Cerv soutient la région cervicale grâce à sa quantité de fibres scientifiquement calculée. Il maintient la colonne vertébrale et le cou alignés puisque la forme, en s’épaississant aux extrémités, épouse les vôtres. Rembourré de fibres de polyester, cet oreiller est hypoallergène, hypobactériogène et lavable.

Disponible en ligne pour toute la famille sur les réseaux sociaux et sur le web: Junior 66,95 $, Standard 99,95 $, Grand-Lit 109,95 $.

Pour en savoir plus, visitez orthocerv.com ou rendez-vous sur les médias sociaux!

Polysleep

La vraie qualité de sommeil à la montréalaise

L’entreprise québécoise Polysleep est un leader dans l’industrie du matelas, poussée par le désir d’amener les meilleures solutions de sommeil possibles pour une vie équilibrée.

Entièrement fabriqués à Montréal, les matelas Polysleep sont conçus pour répondre aux plus hautes exigences des clients en matière de sommeil, tout en contribuant au rayonnement de l’économie locale et en réduisant l’impact environnemental. Polysleep est la seule marque québécoise qui se dévoue aux divers besoins de ses clients, contrairement à d’autres marques de matelas qui se concentrent uniquement sur la surface, affectant ainsi la qualité du sommeil.

Grâce à des solutions innovantes, telles que le contour de soutien intégré, la mousse antimicrobienne et la technologie de récupération, les matelas Polysleep permettent à leurs utilisateurs de bénéficier d’un sommeil efficace et réparateur.

Pour en savoir plus, visitez polysleep.ca ou rendez-vous sur les médias sociaux!

Oui, c’est possible de dormir sur vos deux oreilles! Encouragez des entreprises d’ici et devenez le king du sommeil réparateur grâce à leurs produits. Vous verrez : aussi accessibles qu’efficaces, ils deviendront vite indispensables à votre routine dodo!

















