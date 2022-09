TDVousDitMerci 2022: Alex Francoeur, le danseur fédérateur

Chaque année dans le cadre de son programme TD vous dit merci, le Groupe Banque TD soutient et récompense certains clients qui changent les choses pour le mieux, et en 2022, l’accent a été mis sur des personnes qui répandent la positivité et accomplissent des choses extraordinaires pour leur communauté.

Au Québec, c’est Alexandre Francoeur, danseur et chorégraphe, qui a été honoré par la TD pour son engagement dans le milieu de la danse au Québec, notamment auprès des jeunes.

Grandir en dansant et transmettre sa passion

Pour la petite histoire, vers l’âge de 9 ans, Alex est un gamin hyperactif, une microtornade dans la maisonnée de Saint-Constant. Puisqu’il danse déjà sans arrêt, sa maman, cherchant à canaliser cette formidable énergie, le convainc de suivre des cours de danse, en entrainant quelques-uns de ses camarades dans l’aventure. Si ses amis ne persévèrent pas longtemps, Alex, lui, n’en sortira jamais.

D’un soir par semaine, la danse occupera bien vite toutes ses soirées. Un véritable coup de foudre avec le milieu, la discipline et la communauté, tant et si bien qu’à l’âge de 16 ans, il commence déjà à en vivre. Aujourd’hui danseur et chorégraphe accompli, gagnant d’un « Golden Buzzer » à La France a un incroyable talent et finaliste de la deuxième saison de Révolution, il travaille sur plusieurs plateaux de télévision tels qu’En direct de l’univers, Salut Bonjour, Sucré Salé, America’s Got Talent et beaucoup d’autres…

Début 2020, en véritable ambassadeur de son art, il souhaite rassembler les danseurs et danseuses du Québec autour d’un événement phare, afin de redonner un sentiment d’appartenance et d’offrir des outils à ceux et celles qui souhaitent se développer sur le plan professionnel. Une convention 100 % francophone réunissant des chorégraphes d’ici ayant œuvré partout dans le monde. Un an plus tard naissait la première édition du DJAM.

J’aime beaucoup dire que c’est comme une conférence pour les gens d’affaires. (Rires.) Durant deux jours, les jeunes reçoivent des cours intensifs et ont accès à des chorégraphes réputés, comme Jean-Marc Généreux et Kim Gingras, et aussi à des danseurs de Révolution. Un événement unique dans la province, deux jours à Montréal et deux jours à Québec. Alexandre Francoeur, organisateur de DJAM la convention

Il faut savoir qu’Alex, qui a déjà une carrière extraordinaire à l’âge de 29 ans, a eu la chance de participer à de telles expériences lorsqu’il était plus jeune, des expériences qui font toute la différence, mais qui n’existent pratiquement qu’aux États-Unis.

Avec le DJAM, Alex fédère le milieu québécois de la danse et permet à une nouvelle génération de s’élever, de danser de plus belle et de pouvoir rêver en faire carrière.

Vous avez des jeunes qui pratiquent l’art de la danse? Ne manquez pas la prochaine convention DJAM, qui se tiendra les 15 et 16 octobre à St-Apollinaire, ainsi que les 27 et 28 novembre à Saint-Constant.

La TD lui a dit merci!

Afin de permettre à Alex de s’épanouir pleinement dans son rôle d’entrepreneur, la TD lui offre un don total d’une valeur de 25 000 $. Il pourra remettre 30 bourses à de jeunes danseurs, 230 sacs de sports DJAM seront également distribués lors de la prochaine convention et Alex pourra planifier l’événement grâce à du matériel électronique (ordinateur, téléphone cellulaire, trépied, etc.)

