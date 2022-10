VA VOIR AILLEURS! – Octobre 2022

Envie de sortir de la grand-ville? Chaque mois, VA VOIR AILLEURS! vous invite à vous déplacer vers des contrées lointaines (mais pas si lointaines que ça) pour découvrir des lieux enchanteurs, des entreprises uniques, des spectacles hauts en couleurs – et plus encore – que vous ne retrouverez pas en ville! Sans plus attendre, voici les destinations que nous avons dénichées pour vous ce mois-ci.

Alpagas du Domaine Poissant

Le plus grand éleveur d’alpagas au Québec

Avec plus de 200 alpagas, Alpagas du Domaine Poissant est maintenant le plus grand éleveur d’alpagas au Québec. Vous aurez le plaisir de vivre un moment unique en compagnie de leurs bêtes.

Imaginez-vous en train de faire une marche dans leur sentier privé du mont Saint-Hilaire en compagnie d’un ou de plusieurs alpagas. Cela est possible! Et pour tout le mois d’octobre, le sentier est décoré pour souligner l’Halloween. Il est même possible d’effectuer une balade en soirée – encore plus magique!

Vous aimeriez apprendre plein de choses sur les alpagas? Une visite guidée est la formule pour vous! En compagnie de votre guide, vous pourrez nourrir les alpagas, entrer dans un de leur enclos et même les flatter. Profitez-en pour immortaliser ce beau moment! Réservez votre plage horaire, car les places sont limitées.

Rendez-vous au alpagasdudomainepoissant.com et sur les médias sociaux!

Labyrinthe de la Ferme Guy Rivest

Du plaisir pour tous!

Tout le mois d’octobre, le Grand Labyrinthe de la Ferme Guy Rivest est décoré pour l’Halloween! Avec plus d’une centaine de décorations qui peuvent même s’animer, il y en a pour tous les goûts.

Nouveauté : un meurtre a été commis au Grand Labyrinthe de Lanaudière et nous avons besoin de vous… oui, vous! Découvrez qui est le meurtrier en complétant les informations manquantes au fil de votre investigation dans les sentiers. Ouvrez l’œil, Sherlock… et le bon!

De jour comme de nuit, oserez-vous ? À noter qu’il n’y a aucun acteur dans les sentiers. Le but n’est pas de faire une peur bleue aux plus jeunes, mais bien de permettre à tous de s’amuser!

Rendez-vous au fermeguyrivest.com et sur les médias sociaux!

Hôtel Sacacomie

Une porte ouverte sur la nature

L’Hôtel Sacacomie offre 97 chambres et suites. Situé entre Montréal et Québec, il est une porte ouverte sur la nature. Niché au cœur de la forêt, aux abords de la réserve faunique Mastigouche, il surplombe le majestueux lac Sacacomie, dont le rivage fait plus de 42 km!

La renommée internationale de l’établissement repose sur l’hospitalité sans égal du personnel, la qualité de la table qui fait honneur aux produits régionaux, la diversité et l’authenticité des activités offertes en toutes saisons ainsi que son centre de santé, le GEOS Spa.

Une foule d’activités sont offertes sur quatre saisons : embarcations motorisées ou non pour la pêche, kayak, paddleboard, randonnées sur plus de 65 km de sentier, côte-à-côte, observation de castors et d’ours, tir à l’arc, motoneige, patin à glace, trottinette des neiges, raquette, ski de fond, hydravion et de nombreux espaces de détente.

Rendez-vous au sacacomie.com et sur les médias sociaux!

Les Loges, ressourcement thermal en forêt

Pour un séjour-détente mémorable

Les Loges, ressourcement thermal en forêt vous offre la possibilité de vivre une expérience thermale complète dans l’intimité d’un chalet privé.

Chacune des cinq Loges possède son sauna sec, son sauna vapeur, son spa et sa chute d’eau froide privée. Chaque petite unité de style scandinave est située sur un grand terrain boisé de 70 000 pieds carrés, dans le domaine Memphrémagog sur le Lac, à Fitch Bay, en Estrie.

Les Loges sont situées suffisamment loin les unes des autres pour procurer l’intimité nécessaire à un vrai ressourcement. Avec une cuisine complète tout équipée, un foyer intérieur, un foyer extérieur et un service de massothérapie sur place, tout est présent pour un séjour-détente mémorable.

Rendez-vous au leslogeschalets.com et sur les médias sociaux!

Entourage sur-le-Lac Resort

Un concept à vivre

Entourage sur-le-Lac, c’est 166 chambres et suites offrant une expérience bien-être dans le plus grand des conforts, peu importe la saison. L’hôtel allie design moderne, respect de son environnement et décor pittoresque.

Situé à seulement 20 minutes de Québec, dans la belle municipalité de Lac-Beauport, vous serez charmé par cet hôtel unique entouré de montagnes et d’eau. Le resort offre de nombreuses possibilités : sortie en montagne, yoga, paddle board, kayak, pédalo et bien d’autres activités saisonnières promettant un bien-être assuré.

La table gourmande de L’îlot Repère gourmand est la cerise sur le sundae. Face aux cuisiniers, au bar, dans la vaste salle à manger fenêtrée ou sur la terrasse trois saisons, vous avez une multitude de choix – autant pour l’emplacement de votre table que le contenu de votre assiette. L’hôtel Entourage sur-le-Lac est bien plus qu’un hôtel : c’est un concept à vivre.

Rendez-vous au entourageresort.com et sur les médias sociaux!

Förena Cité thermale

Faire le plein – en faisant le vide

Découvrez Förena Cité thermale à Saint-Bruno-de-Montarville, un havre de détente unique qui vous fera voyager à travers différents rituels de bien-être. La Cité offre ses services de thermothérapie, de massothérapie et soins esthétiques ainsi qu’une expérience gastronomique distinguée.

Lâchez prise pendant quelques heures et permettez à vos pensées de s’évader grâce aux forfaits immersifs (forfait Eau, Vent, Terre et Feu). Ceux-ci incluent tous l’accès aux saunas, bains, terrasses et aires de repos, un repas de deux ou trois services, une consommation ainsi qu’un massage ou soin esthétique.

Imprégnez-vous des traditions de Förena Cité thermale, inspirées de l’Islande, l’Allemagne et la Russie, en pratiquant ses rituels Aufguss, ses méditations ou étirements sensoriels ainsi que ses séances de yoga. Prenez part à un voyage à la frontière des eaux, là où l’on fait le plein en faisant le vide.

Rendez-vous au forena.ca et sur les médias sociaux!

Hôtel Le Bonne Entente

Le luxe pour tous

L’Hôtel Le Bonne Entente, c’est 70 ans de tradition québécoise et d’hospitalité reconnue à l’échelle internationale avec ses 5 étoiles, 4 diamants et 4 étoiles du prestigieux classement Forbes Travel Guide.

Il s’agit d’un établissement de 160 chambres et suites offrant une expérience complète : de magnifiques jardins entourant le lac, la piscine et le jacuzzi, le centre de santé Amerispa – des plus réputés -, différentes offres de restauration selon les saisons et l’exclusivité au club de golf privé La Tempête. L’expérience BE vous offre une multitude de possibilités dans le confort et un service soigneusement personnalisé.

L’Hôtel Le Bonne Entente est situé à seulement 15 minutes du centre-ville, vous offrant l’opportunité de vivre un séjour tendance, luxueux et convivial pour tous. Le calme de la nature et la ville à proximité, il n’y a pas mieux. Venez y vivre le luxe, le luxe pour tous!

Rendez-vous au lebonneentente.com et sur les médias sociaux!

Spa Nordic Station

L’incontournable des Cantons-de-l’Est!

En octobre, la région des Cantons-de-l’Est est tout simplement flamboyante! Profitez des couleurs et de la fraîcheur de l’automne dans les installations du Spa Nordic Station, situé à Magog.

Ce spa, au cœur de la nature, vous propose de retourner aux sources et découvrir leur Expérience Nordic pour seulement 59 $. Ce forfait comprend l’accès à toutes leurs installations : bains californiens, saunas finlandais, crypte vapeur à l’eucalyptus, banya russe, cascades nordiques, accès à la rivière et aires de détente avec foyer. Pourquoi ne pas compléter votre journée avec un soin? Plusieurs techniques de massages et soins corporels sont également offertes. Découvrez le forfait qui répond à vos besoins!

Ne manquez pas de consulter leurs promotions pour des offres exclusives tous les mois. Détente et ressourcement garantis!

Rendez-vous au spanordicstation.com et sur les médias sociaux!

