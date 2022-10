Vins et plaisirs : trois bouteilles réconfortantes pour octobre

Des bulles en octobre? Ben oui! Pourquoi pas? Surtout quand on a besoin d’un petit remontant avec cette température un peu moche! Cette Blanquette de Limoux « Nos Années Folles » est toute indiquée, car son étiquette est un hommage aux années 20, une décennie de festivités où les canapés et les apéros faisaient partie du quotidien des gens! Le Domaine de Fourn est l’ambassadeur de la Blanquette de Limoux au Canada. Il a permis, il y a plus de vingt ans maintenant, à de nombreux amateurs de vins de découvrir un effervescent élaboré de belle façon en méthode champenoise, et ce à moins de 20 dollars. Le domaine qui le produit dans le Languedoc est familial. En 1937, Pierre Robert s’installe sur ses terres et cultive le cépage traditionnel et majoritaire de l’AOC, soit le mauzac, sur 1.5 hectare de terre. Aujourd’hui, la troisième génération, représentée par ses deux petites filles Lucille et Mélanie, dirige l’exploitation vinicole qui a été agrandie à 38 hectares et qui produit aussi du chardonnay et du chenin. Un beau vin issu de vendanges manuelles. Un peu plus rond et fruité que les précédentes éditions qui me sont restées en mémoire. Pour ma part, je trouve que c’est pour le mieux, car il se boit encore plus facilement! À déguster avec de petits canapés, blinis ou une salade au saumon fumé en entrée devant le foyer!

Vin mousseux, 750 ml

France, Languedoc-Roussillon

Code SAQ : 220400

Prix : 17,05 $